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    Аршавин: «В свое время у «Спартака» был последний шанс заполучить меня, но Червиченко пожалел 60 тысяч»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что будучи игроком «Зенита» он в своем время мог перейти в «Спартак». По словам 37-летнего футболиста, трансфер не состоялся из-за тогдашнего президента московского клуба Андрея Червиченко, который пожалел денег.

    «Один раз Червиченко не захотел меня брать. Ну и все. Это был последний шанс, когда «Спартак» мог меня получить. Я тогда готов был перейти, но Червиченко пожалел, по-моему, 60 тысяч евро», – сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава».

    Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, после чего перешел в лондонский «Арсенал». Позже он два раза возвращался в петербургский клуб, окончательно покинув его в июле 2015 года.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    05.11.2018 18:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 ноября 2018, 21:06

      Червяченко, выползай, медиазона призывает тебя - надо держать ответ.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 19:41

      Слухи в те времена ходили. А с Червиченко и взятки гладки.

      5
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      Рейтинг: +11484

      alp 5 ноября 2018, 19:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      плохо, когда чипсы вместо мозгов... еще во времена его скандального исхода из Зенита стало понятно, что как чел он - паскуда... из всех тех "звезд" только Керж да Анюков остались людьми.. остальные оказались шлаком - шава, дениSов, свиновова, эонов

      -4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > alp 5 ноября 2018, 20:50

      Не знаю насколько плохо когда чипсы вместо мозгов... А что, реально плохо тебе?))))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 19:29

      это ваши проблемы

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 ноября 2018, 19:11

      Как много интересного мы узнаём о чуде президенте, который первый раз чуть не угробил Спартак.И похоже, что Федун тоже учиться не хочет, хотя надо быть откровенным, инфраструктуру он создал отличнейшую.Правда назначить грамотных управленцев видимо не позволила природная жадность.

      11
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Мары 5 ноября 2018, 19:19

      угробил барыга ...угробил.)))

      3
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