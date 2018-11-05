Аршавин: «В свое время у «Спартака» был последний шанс заполучить меня, но Червиченко пожалел 60 тысяч»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что будучи игроком «Зенита» он в своем время мог перейти в «Спартак». По словам 37-летнего футболиста, трансфер не состоялся из-за тогдашнего президента московского клуба Андрея Червиченко, который пожалел денег.

«Один раз Червиченко не захотел меня брать. Ну и все. Это был последний шанс, когда «Спартак» мог меня получить. Я тогда готов был перейти, но Червиченко пожалел, по-моему, 60 тысяч евро», – сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава».

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, после чего перешел в лондонский «Арсенал». Позже он два раза возвращался в петербургский клуб, окончательно покинув его в июле 2015 года.