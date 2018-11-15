Червиченко – о вызове Ари в сборную России: «У нас забивать некому, пока кто-то там самокрутки на шконке крутит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает правильным приглашение в сборную России нападающего «Краснодара» Ари. Он не понимает, почему экс-форвард красно-белых Роман Павлюченко так негативно отреагировал на вызов в национальную команду натурализованного бразильца.

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с Германией.

«Вызов Ари и реакция Павлюченко? Не знаю, что на Рому нашло. Что за бред вообще такой? Не понимаю. На мой взгляд, Ари хороший футболист с российским паспортом. Я считаю, что тема с привлечением иностранцев и их русификацией вполне жизненна.

Если вы посмотрите на сборную Германии, все это используют. Не понимаю, почему мы не можем использовать, когда у нас есть возможности. Я считаю наоборот, что нужно давать шанс, тем более, когда ситуация такая, что забивать некому. Кто-то травмирован, кто-то там самокрутки на шконке крутит. Пусть попробует. Тем более человек получил российское гражданство. У Ари хорошее чувство мяча, может быть, скорости нет или пушечного удара, но зато он техничный игрок и всегда на голевых моментах.

Мой прогноз на матч Германия-Россия? Не уверен, что мы получим в этом матче столько удовольствия, сколько получили на ЧМ. Немцы, думаю, будут сильнее», – сказал Червиченко.

Встреча Германия – Россия состоится в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры