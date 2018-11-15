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    Червиченко – о вызове Ари в сборную России: «У нас забивать некому, пока кто-то там самокрутки на шконке крутит»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает правильным приглашение в сборную России нападающего «Краснодара» Ари. Он не понимает, почему экс-форвард красно-белых Роман Павлюченко так негативно отреагировал на вызов в национальную команду натурализованного бразильца.

    Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с Германией.

    «Вызов Ари и реакция Павлюченко? Не знаю, что на Рому нашло. Что за бред вообще такой? Не понимаю. На мой взгляд, Ари хороший футболист с российским паспортом. Я считаю, что тема с привлечением иностранцев и их русификацией вполне жизненна.

    Если вы посмотрите на сборную Германии, все это используют. Не понимаю, почему мы не можем использовать, когда у нас есть возможности. Я считаю наоборот, что нужно давать шанс, тем более, когда ситуация такая, что забивать некому. Кто-то травмирован, кто-то там самокрутки на шконке крутит. Пусть попробует. Тем более человек получил российское гражданство. У Ари хорошее чувство мяча, может быть, скорости нет или пушечного удара, но зато он техничный игрок и всегда на голевых моментах.

    Мой прогноз на матч Германия-Россия? Не уверен, что мы получим в этом матче столько удовольствия, сколько получили на ЧМ. Немцы, думаю, будут сильнее», – сказал Червиченко.

    Встреча Германия – Россия состоится в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры

    Источник: Sport24

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    15.11.2018 16:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 10:15

      Вот жешь злой Пузо.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 ноября 2018, 21:49

      Смысл от введенного вами лимита тогда никакого, просто напросто вместо вызова Ильина Панюкова Соболева или кого то другого вызывают натурализованного лега... Отменяйте лимит, пусть клубы тогда легами за купятся может и кого то еще натурализуете...

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 ноября 2018, 19:57

      ну, червь и сам знатный привлекатель иностранных футболиздов)

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 ноября 2018, 18:57

      Ладно, тему с Ари проехали, тут все решено и уже не мало было и плюсов, и минусов в этой полемике. Но вот вопрос со шконкой я не могу пропустить. Я бы с удовольствием обменял на то, чтобы на шконке крутил бы самокрутки этот, почему-то обязательно бывший президент Спартака, господин Червиченко, вместо Кокорина, Мамаева, да и еще десятка других сидельцев СИЗО. И, главное, никто бы о нем не писал, и не вспоминал, потому что о пустом месте и говорить нечего.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 17:52

      Здесь пожалуй он прав.

      6
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      Рейтинг: +1485

      balam 15 ноября 2018, 17:37

      а че,там кальяна нету?

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 15 ноября 2018, 17:35

      О, хоть один здравомыслящий

      1
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 15 ноября 2018, 17:15

      АндрУше, как ростовскому бандюку, сколотившему свой капитал на крови и несчастье других, это ли не знать, каково на шконке самокрутки крутить.

      А вообще - молодец, что заступился за Ари.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 16:56

      Может быть Р.Павлюченко рассчитывал, что его пригласят в сборную,
      поэтому так возмутился по поводу Ари.

      1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 15 ноября 2018, 16:36

      В сборной германии игроки которые натурализованы, воспитаны там. То есть они воспитывают и своих и чужих. А наши вообще ни кого толком воспитать не могут, и набирают людей которые в своей стране к сборной даже близко подойти не могут (молодежная сборная совсем другое). Так что это сравнение ни в какие рамки не лезет, мысли как будто какого то дилетанта.

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