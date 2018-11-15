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    Магнуссон: «Набабкин заслужил вызов в сборную России. Это хорошо и для ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что возвращение Кирилла Набабкина в сборную России после длительного перерыва положительно скажется и на клубе.

    «Кирилл – отличный футболист, он здорово проводит текущий сезон. Хочу поздравить его с возвращением в сборную России – он это заслужил.

    Уверен, Кирилл поможет вашей национальной команде в предстоящих матчах. Также это хорошо и для ЦСКА. Еще один игрок нашего клуба теперь в сборной. Это означает, что мы все делаем правильно», – сказал Магнуссон.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Известия»

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    15.11.2018 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +301

      23igkra 15 ноября 2018, 11:14

      Набаб в этом сезоне пока очень хорош. Почти без брака

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