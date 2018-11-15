Магнуссон: «Набабкин заслужил вызов в сборную России. Это хорошо и для ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что возвращение Кирилла Набабкина в сборную России после длительного перерыва положительно скажется и на клубе.

«Кирилл – отличный футболист, он здорово проводит текущий сезон. Хочу поздравить его с возвращением в сборную России – он это заслужил.

Уверен, Кирилл поможет вашей национальной команде в предстоящих матчах. Также это хорошо и для ЦСКА. Еще один игрок нашего клуба теперь в сборной. Это означает, что мы все делаем правильно», – сказал Магнуссон.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Новый капитан сборной: сломанный нос, диплом магистра, семья