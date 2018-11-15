Влашич: «В АПЛ на выезде одно очко казалось отличным результатом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, в чем заключается отличие российской Премьер-лиги от английской.

«В Англии принято, что игра на выезде – почти всегда поражение. Играешь дома? Значит фаворит. На своем стадионе мы могли обыграть любую команду, а на выезде одно очко казалось отличным результатом.

Знаю, что в один из сезонов «Эвертон» ни разу не победил на выезде. Очень сложно взять три очка в гостях, если ты не «Манчестер Сити» или «Тоттенхэм», – сказал Влашич.

21-летний хорват принадлежит «Эвертону». В ЦСКА он выступает на правах аренды до конца текущего сезона. Руководство армейцев ранее заявило, что постарается сохранить футболиста.