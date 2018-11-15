Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Влашич: «В АПЛ на выезде одно очко казалось отличным результатом»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, в чем заключается отличие российской Премьер-лиги от английской.

    «В Англии принято, что игра на выезде – почти всегда поражение. Играешь дома? Значит фаворит. На своем стадионе мы могли обыграть любую команду, а на выезде одно очко казалось отличным результатом.

    Знаю, что в один из сезонов «Эвертон» ни разу не победил на выезде. Очень сложно взять три очка в гостях, если ты не «Манчестер Сити» или «Тоттенхэм», – сказал Влашич.

    21-летний хорват принадлежит «Эвертону». В ЦСКА он выступает на правах аренды до конца текущего сезона. Руководство армейцев ранее заявило, что постарается сохранить футболиста.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 