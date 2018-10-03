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    Какой вы футболист?

    Бабаев: «ЦСКА попытается сохранить Влашича»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре полузащитника Николы Влашича. Хавбек перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды.

    В первую очередь хочется спросить про Влашича. Он сейчас в полном порядке. Ожидали, что так сильно попадете в точку с ним?

    – Предполагали, потому что селекционеры очень хорошо знали качества этого игрока. Отдел давно его вел.

    Мы не были уверены, что переход удастся совершить на условиях аренды, но не опускали рук. Были не очень простые переговоры, но рады, что удалось довести дело до конца.

    – ЦСКА будет предпринимать попытки оставить Николу в команде больше, чем на один сезон?

    – Сейчас очень сложно загадывать. Мы бы этого очень хотели. Но мы благодарны руководству «Эвертона» и за то, что они вообще согласились на переход Влашича в ЦСКА.

    Сейчас говорить о шансах сложно. Все будет зависеть от руководителей «Эвертона». Но попытки, безусловно, мы будем предпринимать. Будем общаться.

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2018 21:36
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1766

      Alex Y 4 октября 2018, 19:52

      Хорошо бы

      -1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 4 октября 2018, 16:08

      надо бороться за него, оставлять в команде...)))

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 4 октября 2018, 15:44

      Предложат еще на сезон аренду! Получат отказ! Вернется парень в Эвертон)
      Истории конец)))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 октября 2018, 15:35

      Рано говорить о выкупе Н.Влашича, вот отыграет срок аренды, вот
      и будет видно, покупать игрока или нет и как поведет себя Эвертон.
      Если Влашич им особо не нужен, то могут и продать,там будет видно.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 4 октября 2018, 19:05

      То как Влашич положил гол Реалу,говорит ,что это птица высокого полёта.ЦСКА он будет не по карману.

      0
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      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 10:38

      Побороться за такого игрока конечно надо. Но шансов на его выкуп мало.

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 4 октября 2018, 09:04

      Скорее всего, Эвертон заломит цену, и все будет зависеть от суммы отступных и желания самого Николы

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 октября 2018, 08:38

      Много запросят! Гинер столько не отдаст...

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 октября 2018, 04:19

      очень трудно его выкупить

      1
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      Рейтинг: +139

      veksus > sprint5 4 октября 2018, 10:02

      а кто сказал выкупить)) скорее всего продлят аренду на сезон

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > veksus 4 октября 2018, 19:08

      Это вероятно,так как для АПЛ он слишком молод,а ЦСКА умеет растить игроков.

      1
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 4 октября 2018, 02:12

      Считай двадцатка за ЛЧ уже есть. Бабаев отдай ее Эвертону

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 октября 2018, 22:57

      Чем лучше будет играть Влашич тем меньше шансов будет у ЦСКА его выкупить.

      7
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