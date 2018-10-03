Бабаев: «ЦСКА попытается сохранить Влашича»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре полузащитника Николы Влашича. Хавбек перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды.

– В первую очередь хочется спросить про Влашича. Он сейчас в полном порядке. Ожидали, что так сильно попадете в точку с ним?

– Предполагали, потому что селекционеры очень хорошо знали качества этого игрока. Отдел давно его вел.

Мы не были уверены, что переход удастся совершить на условиях аренды, но не опускали рук. Были не очень простые переговоры, но рады, что удалось довести дело до конца.

– ЦСКА будет предпринимать попытки оставить Николу в команде больше, чем на один сезон?

– Сейчас очень сложно загадывать. Мы бы этого очень хотели. Но мы благодарны руководству «Эвертона» и за то, что они вообще согласились на переход Влашича в ЦСКА.

Сейчас говорить о шансах сложно. Все будет зависеть от руководителей «Эвертона». Но попытки, безусловно, мы будем предпринимать. Будем общаться.

Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше