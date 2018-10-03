Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бабаев: «ЦСКА попытается сохранить Влашича»

3 октября 2018, 21:36
30

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре полузащитника Николы Влашича. Хавбек перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды.

В первую очередь хочется спросить про Влашича. Он сейчас в полном порядке. Ожидали, что так сильно попадете в точку с ним?

– Предполагали, потому что селекционеры очень хорошо знали качества этого игрока. Отдел давно его вел.

Мы не были уверены, что переход удастся совершить на условиях аренды, но не опускали рук. Были не очень простые переговоры, но рады, что удалось довести дело до конца.

– ЦСКА будет предпринимать попытки оставить Николу в команде больше, чем на один сезон?

– Сейчас очень сложно загадывать. Мы бы этого очень хотели. Но мы благодарны руководству «Эвертона» и за то, что они вообще согласились на переход Влашича в ЦСКА.

Сейчас говорить о шансах сложно. Все будет зависеть от руководителей «Эвертона». Но попытки, безусловно, мы будем предпринимать. Будем общаться.

Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола Бабаев Роман
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dellleone
1538591943
Попытка не пытка) Игрок хороший.
Ответить
Mirex_CSKA
1538592087
Агент его уже сказал,что он может задержаться.Игрок очень хороший) Среди "пионеров" он выделяется очень неплохо
Ответить
lek!
1538595547
У нас судят всегда по одному матчу .
Ответить
Рубик Докоян
1538595616
Пытаться будут его сохранить, но шансов мало. Такого игрока захотят многие купить и "Эвертон", если не оставит его у себя, то выгодно продаст.
Ответить
Flydis
1538596137
Игрок очень толковый, и коням повезет, если смогут подписать его.
Ответить
river31
1538596618
Было бы очень хорошо, если получится. Весьма толковый парень, такой может и сам играть и команду завести.
Ответить
Сержтир
1538596667
Чем лучше будет играть Влашич тем меньше шансов будет у ЦСКА его выкупить.
Ответить
sprint5
1538615993
очень трудно его выкупить
Ответить
Vickont
1538633050
Скорее всего, Эвертон заломит цену, и все будет зависеть от суммы отступных и желания самого Николы
Ответить
zigbert
1538638689
Побороться за такого игрока конечно надо. Но шансов на его выкуп мало.
Ответить
Главные новости
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
15:50
ФотоИтальянский клуб представил Роналдиньо
15:40
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
3
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
8
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
3
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоУчастник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
9
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
13
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+