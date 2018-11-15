Карпин пожелал Кононову терпения в «Спартаке»

лучше побед ему пожелай, а терпи - сам
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» и пожелал терпения новому главному тренеру команды Олегу Кононову.
– Какие напутственные слова вы можете сказать новому главному тренера «Спартака» Олегу Кононову?
– Терпения. Что я еще могу сказать.
– Рассматриваете вариант, что можете вернуться в «Спартак» как тренер?
– Как какую-то мысль абстрактную, допускаю.
– Хотелось бы?
– Через 10 лет, если меня выгонят из «Ростова», то почему нет?
Что ждет Кононова в «Спартаке»?