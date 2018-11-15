Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпин пожелал Кононову терпения в «Спартаке»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» и пожелал терпения новому главному тренеру команды Олегу Кононову.

    Какие напутственные слова вы можете сказать новому главному тренера «Спартака» Олегу Кононову?

    – Терпения. Что я еще могу сказать.

    – Рассматриваете вариант, что можете вернуться в «Спартак» как тренер?

    – Как какую-то мысль абстрактную, допускаю.

    – Хотелось бы?

    – Через 10 лет, если меня выгонят из «Ростова», то почему нет?

    Восемь важных вопросов Федуну

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 01:56
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 ноября 2018, 13:59

      лучше побед ему пожелай, а терпи - сам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 13:24

      Тут не терпение нужно а решительные действия.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 ноября 2018, 13:16

      Удачи Валерию Георгиевичу в Ростове , как можно дольше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 15 ноября 2018, 11:59

      А чё ж сам не утерпел?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 ноября 2018, 11:26

      А как же умения, лавирование между Членами совета Директоров, удачи наконец ?
      Одного терпения маловато будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      za logiku > Мары 15 ноября 2018, 14:20

      Желать лавирования между членами, пусть даже совета директоров, не самое лучшее...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > za logiku 15 ноября 2018, 17:16

      Согласен, что не лучшее, но у нас придётся делать это по любому.Измайлов с Родионовым просто так вожжи из рук не выпустят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 15 ноября 2018, 10:50

      ВАЛЕРА - ВЕРИМ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Azraeil 15 ноября 2018, 10:44

      Терпения одного маловато будет...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 15 ноября 2018, 10:39

      Да, Валера оптимист, собрался в Ростове десяток лет проработать. Что-то я не помню таких тренеров-долгожителей в одной команде. Сомневаюсь, что на этой, расстрельной должности он удержится и половину озвученных лет. По Станиславскому - "Не верю!"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Т34 15 ноября 2018, 10:43

      алекс фергюсон

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > dik_fransis 15 ноября 2018, 11:25

      Англия.
      А у нас Россия.
      Этим всё сказанно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > dik_fransis 15 ноября 2018, 11:48

      Я имел ввиду российских тренеров.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > Т34 15 ноября 2018, 12:48

      Курбан Бекиевич долго Рубин тренировал и опять тренирует.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > vitvik 15 ноября 2018, 13:11

      Да, пожалуй, он был в Рубине 12 лет. Но это редкое явление в нашем футболе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 15 ноября 2018, 09:28

      И Карпину удачи в Ростове!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 15 ноября 2018, 09:14

      Ну Валера-то уж точно знает чего пожелать!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 