Карпин пожелал Кононову терпения в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» и пожелал терпения новому главному тренеру команды Олегу Кононову.

– Какие напутственные слова вы можете сказать новому главному тренера «Спартака» Олегу Кононову?

– Терпения. Что я еще могу сказать.

– Рассматриваете вариант, что можете вернуться в «Спартак» как тренер?

– Как какую-то мысль абстрактную, допускаю.

– Хотелось бы?

– Через 10 лет, если меня выгонят из «Ростова», то почему нет?

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