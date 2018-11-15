Руни: «Было бы идеально остаться в «МЮ» и завершить карьеру там»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал об уходе из клуба. Игрок покинул команду в 2017 году и перешел в «Эвертон». Летом этого года он перешел в «Ди-Си-Юнайтед».

«Конечно, я скучаю по «МЮ». Это был пик моей карьеры.

Но все произошло в правильный момент. Я не играл. Я всегда был тем, кто хочет играть. Я говорил с тренером, и не казалось, что я буду играть, так что решение уйти было верным и принято было в правильное время.

Идеально было бы остаться там и завершить карьеру там, но футбол меняется. Разные вещи происходят и происходят по каким-то причинам», – сказал Руни.

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