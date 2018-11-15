Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, почему он отказался возглавить «Спартак».

– Почему вы отказались от этой должности в «Спартаке»?

– Одна из причин заключается в том, что покидать «Ростов» после того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно находиться. Прежде всего это было бы по отношению к «Ростову» неправильно. Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

– В интернете ходят слухи, что вы запрашивали защищенный контракт и определенную сумму на трансферы. Это правда?

– Как раньше говорили: «Не читайте советскую прессу» – интернет наш читать тоже не стоит. Об этом написал один человек, которого, естественно, и близко нигде не было. С чего человек там что-то берет – вообще непонятно. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому что вообще об этом говорить.

Восемь важных вопросов Федуну

Что ждет Кононова в «Спартаке»?