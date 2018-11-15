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    Карпин – об отказе «Спартаку»: «Покидать «Ростов» было бы неправильно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, почему он отказался возглавить «Спартак».

    – Почему вы отказались от этой должности в «Спартаке»?

    – Одна из причин заключается в том, что покидать «Ростов» после того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно находиться. Прежде всего это было бы по отношению к «Ростову» неправильно. Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

    – В интернете ходят слухи, что вы запрашивали защищенный контракт и определенную сумму на трансферы. Это правда?

    – Как раньше говорили: «Не читайте советскую прессу» – интернет наш читать тоже не стоит. Об этом написал один человек, которого, естественно, и близко нигде не было. С чего человек там что-то берет – вообще непонятно. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому что вообще об этом говорить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2018 00:32
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 ноября 2018, 13:19

      Вот такие мысли толкают прогресс футбола вперед и вызывают уважение к человеку , как к тренеру.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 ноября 2018, 12:38

      Блин,даже я Валеру зауважал,хотя,признаюсь,не нравился мне он. Бердыеву привет...

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 11:48

      Как то на Матч Тв ,Карпину задали вопрос :"Какая команда для вас самая любимая?" ,он так и не ответил. Так что Карпин относится ко всем командам примерно одинаково.

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      Рейтинг: +2889

      nemolod 15 ноября 2018, 10:50

      По крайней мере,на данный момент он поступил правильно,не бросив команду,людей,которые ему доверили тренерство,а главное-это продолжать начатое дело-ведь это основа для получения удовлетворения от своей работы,без любви к своей профессии и своему коллективу не достигнешь результатов!

      4
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 15 ноября 2018, 09:33

      Все пишут какой Карпен порядочный и т.д., но ведь он встречался с руководством Спартака, а следовательно он лицемер, раз говорит, что просто не хотел бросать Ростов..

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 ноября 2018, 09:09

      Валера лукавит. Не будь в Спартаке Федуна - сразу бы вернулся в Спартак.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 09:07

      Обосновал все правильно, но как было на самом деле, неизвестно.

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 15 ноября 2018, 08:50

      Уважуха!

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 15 ноября 2018, 08:43

      Объективная оценка ситуации в Спартаке и Ростове, безошибочный выбор и достойный ответ. Валера идет правильным курсом. Так держать!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 ноября 2018, 08:33

      хороший поступок мужика...

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