Ибрагимович близок к переходу в «Милан». Агент игрока обсуждает сделку с клубом 

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

Агент игрока Мино Райола находится в постоянном контакте с клубом и обсуждает сделку. Ожидается, что Ибрагимович будет получать около 4 миллионов евро за сезон, длительность соглашения пока неизвестна.

«Милан» хочет предложить контракт на шесть месяцев с опцией продления, футболист рассчитывает получить контракт на 18 месяцев. Его текущее соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитано до лета 2019 года.