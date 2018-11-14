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    Ибрагимович близок к переходу в «Милан». Агент игрока обсуждает сделку с клубом 

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

    Агент игрока Мино Райола находится в постоянном контакте с клубом и обсуждает сделку. Ожидается, что Ибрагимович будет получать около 4 миллионов евро за сезон, длительность соглашения пока неизвестна.

    «Милан» хочет предложить контракт на шесть месяцев с опцией продления, футболист рассчитывает получить контракт на 18 месяцев. Его текущее соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитано до лета 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    14.11.2018 22:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 11:05

      Вот и посмотрим на сколько сильна МЛС?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +107

      Israfel 15 ноября 2018, 10:38

      Возвращение "блудного сына"....

      7
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    • ...
      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -5
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 15 ноября 2018, 01:08

      Ага. надо ловить момент - сделать ставку на прощальный и стартовый матч!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 ноября 2018, 00:52

      Нормально,давно пора.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 22:32

      На Ибру всё ещё есть спрос, и он своей игрой его поддерживает.

      5
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