Марадона считает, что Моуринью тренирует лучше Гвардиолы

Про брестское Динамо совсем забыл.
Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Марадона собирается поехать на стажировку к Моуринью в «Манчестер Юнайтед».
– Почему Моуринью?
–Для меня Моуринью – лучший, без сомнения.
– Лучше Гвардиолы?
– Для меня да. Моу – лучший. Я бы посоветовал Пепу воспользоваться теми преимуществами, что Йоханн Кройф дал ему.
Я уже говорил, что тики-таку изобрел не Гвардиола. Это был Кройф. Сейчас Пеп может выбрать любого игрока, которого хочет. Так играть в тики-таку становится проще.