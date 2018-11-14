Марадона считает, что Моуринью тренирует лучше Гвардиолы

Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Марадона собирается поехать на стажировку к Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

– Почему Моуринью?

–Для меня Моуринью – лучший, без сомнения.

– Лучше Гвардиолы?

– Для меня да. Моу – лучший. Я бы посоветовал Пепу воспользоваться теми преимуществами, что Йоханн Кройф дал ему.

Я уже говорил, что тики-таку изобрел не Гвардиола. Это был Кройф. Сейчас Пеп может выбрать любого игрока, которого хочет. Так играть в тики-таку становится проще.