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    Марадона считает, что Моуринью тренирует лучше Гвардиолы

    Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    Марадона собирается поехать на стажировку к Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

    – Почему Моуринью?

    –Для меня Моуринью – лучший, без сомнения.

    – Лучше Гвардиолы?

    – Для меня да. Моу – лучший. Я бы посоветовал Пепу воспользоваться теми преимуществами, что Йоханн Кройф дал ему.

    Я уже говорил, что тики-таку изобрел не Гвардиола. Это был Кройф. Сейчас Пеп может выбрать любого игрока, которого хочет. Так играть в тики-таку становится проще.

    Источник: Marca

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    14.11.2018 21:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 10:56

      Про брестское Динамо совсем забыл.

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 ноября 2018, 08:06

      У Моура новый пиар-менеджер с кокаиновых плантаций.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 ноября 2018, 05:14

      Результаты говорят об обратном.

      2
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:47

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      -1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 ноября 2018, 00:08

      Диего Армандович поистине велик. Что ни слово то крылатое что ни мысль то чистое золото.

      2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 14 ноября 2018, 22:46

      Занюхал очередную дорожку наверное.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 14 ноября 2018, 22:10

      Сити лучше играет

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 ноября 2018, 21:46

      Слушать Марадону нет смысла - он в неадеквате уже очень давно, и часто сам себе противоречит.

      2
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 14 ноября 2018, 21:41

      Кто угостил Диего разбадяженным снежком????

      3
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      Рейтинг: +162

      Эльф Крови 14 ноября 2018, 21:32

      А в таблицу смотрел или лучше режим автобуса

      0
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