Марадона отправится на стажировку к Моуринью в «МЮ» и захватил с собой кило кокаина - надо встряхнуть команду, это последняя возможность для МЮ.
Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что планирует пройти стажировку у Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».
«Да, я хотел бы тренировать клуб в Испании, но это должен быть долгосрочный проект.
Мне, как тренеру, нужно многому научиться, и по этой причине я поеду в Манчестер к Моуринью, где смогу узнать многое лично у него.
Почему Моуриньо? Потому что он лучший, в этом нет сомнений», – заявил Марадона.