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    Марадона отправится на стажировку к Моуринью в «МЮ»

    Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что планирует пройти стажировку у Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

    «Да, я хотел бы тренировать клуб в Испании, но это должен быть долгосрочный проект.

    Мне, как тренеру, нужно многому научиться, и по этой причине я поеду в Манчестер к Моуринью, где смогу узнать многое лично у него.

    Почему Моуриньо? Потому что он лучший, в этом нет сомнений», – заявил Марадона.

    Источник: Marca

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    14.11.2018 10:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 16 ноября 2018, 13:40

      Марадона отправится на стажировку к Моуринью в «МЮ» и захватил с собой кило кокаина - надо встряхнуть команду, это последняя возможность для МЮ.

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 18:25

      Если выбирать толкового тренера в АПЛ, то только Гвардиола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 15:41

      Марадоне надо сейчас набраться опыта у Рианчо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 14 ноября 2018, 10:39

      Будет бегать от Моуриньо к Гвардиоле через улицу))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 14 ноября 2018, 10:30

      Его же в Англию не пускают, или все запреты сняты?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3502

      FRZZ 14 ноября 2018, 10:11

      Неужели Марадона мечтает тренировать Реал???

      2
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 14 ноября 2018, 10:08

      И займет место Моуриньо..бред..

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 ноября 2018, 10:06

      вот так поворот Диего Армандо))

      1
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