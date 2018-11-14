Марадона отправится на стажировку к Моуринью в «МЮ»

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что планирует пройти стажировку у Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

«Да, я хотел бы тренировать клуб в Испании, но это должен быть долгосрочный проект.

Мне, как тренеру, нужно многому научиться, и по этой причине я поеду в Манчестер к Моуринью, где смогу узнать многое лично у него.

Почему Моуриньо? Потому что он лучший, в этом нет сомнений», – заявил Марадона.