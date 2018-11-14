ФНЛ. «Факел» проиграл «Шиннику», «Авангард» разгромил «Химки»

«Факел» проиграл «Шиннику» в матче 22-го тура ФНЛ со счетом 0:1. «Шинник» с 31 очком идет десятым, «Факел» с 26-ю очками идет на 15-м месте.

В другом матче «Авангард» разгромил «Химки» – 4:0. Курский клуб идет третьим в таблице с 39-ю очками, «Химки» находятся на 13-й строчке с 27-ю очками.

Первенство ФНЛ. 22-й тур

Шинник (Ярославль) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Самойлов (с пенальти), 55.

Авангард (Курск) – Химки – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Трошечкин, 29; 2:0 – Акбашев, 61; 3:0 – Минаев, 77; 4:0 – ДАшаев, 85.

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