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    ФНЛ. «Факел» проиграл «Шиннику», «Авангард» разгромил «Химки»

    «Факел» проиграл «Шиннику» в матче 22-го тура ФНЛ со счетом 0:1. «Шинник» с 31 очком идет десятым, «Факел» с 26-ю очками идет на 15-м месте.

    В другом матче «Авангард» разгромил «Химки» – 4:0. Курский клуб идет третьим в таблице с 39-ю очками, «Химки» находятся на 13-й строчке с 27-ю очками.

    Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Шинник (Ярославль) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Самойлов (с пенальти), 55.

    Авангард (Курск) – Химки – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Трошечкин, 29; 2:0 – Акбашев, 61; 3:0 – Минаев, 77; 4:0 – ДАшаев, 85.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2018 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 14 ноября 2018, 21:32

      Шинник выиграл!!

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