Кононов: «Гвардиола сказал, что 70% успеха – это менеджмент, 30% – сама тренерская работа»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов выступил перед студентами Высшей школы экономики и рассказал о менеджменте в футболе.

«Что касается менеджмента и работы главным тренером: я трижды встречался с Хосепом Гвардиолой. Мы разговаривали о многих вещах, в том числе затронули тему коммуникации, менеджмента в команде. На что он сказал: «70% успеха тренера – это менеджмент, и только 30% – сама тренерская деятельность».

Это говорит о том, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне

И эти 70% – это взаимоотношения с руководством: между владельцем клуба и тренером должны быть тесный контакт и полное взаимопонимание. Это не так уж просто – отстаивать свою точку зрения и воспринимать другую. Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата

Дальше идет работа с игроками. Контакт нужно поддерживать не только с футболистом, но и с его семьей – супругой и детьми. Этот контакт обязательно должен быть, чтобы укрепить и атмосферу в коллективе, и взаимоотношения между футболистом и тренером.

Тренерский состав – также важная часть. Каждый тренер должен соответствовать профессиональным требованиям и поддерживать атмосферу взаимоуважения и дисциплины. Каждая составляющая в коллективе очень важна», – сказал Кононов.

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