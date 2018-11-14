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    Кононов: «Гвардиола сказал, что 70% успеха – это менеджмент, 30% – сама тренерская работа»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов выступил перед студентами Высшей школы экономики и рассказал о менеджменте в футболе.

    «Что касается менеджмента и работы главным тренером: я трижды встречался с Хосепом Гвардиолой. Мы разговаривали о многих вещах, в том числе затронули тему коммуникации, менеджмента в команде. На что он сказал: «70% успеха тренера – это менеджмент, и только 30% – сама тренерская деятельность».

    Это говорит о том, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне

    И эти 70% – это взаимоотношения с руководством: между владельцем клуба и тренером должны быть тесный контакт и полное взаимопонимание. Это не так уж просто – отстаивать свою точку зрения и воспринимать другую. Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата

    Дальше идет работа с игроками. Контакт нужно поддерживать не только с футболистом, но и с его семьей – супругой и детьми. Этот контакт обязательно должен быть, чтобы укрепить и атмосферу в коллективе, и взаимоотношения между футболистом и тренером.

    Тренерский состав – также важная часть. Каждый тренер должен соответствовать профессиональным требованиям и поддерживать атмосферу взаимоуважения и дисциплины. Каждая составляющая в коллективе очень важна», – сказал Кононов.

    Восемь важных вопросов Федуну

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: «Р-Спорт»

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    14.11.2018 20:35
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 10:41

      Все эти проценты рассчитаны на команду с хорошим психологическим климатом. В Спартаке же ,с увольнением Карреры , конфликт временно затих. Кононову придется нелегко разобраться в этом.

      3
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://ocn.pt/WW8P

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 14 ноября 2018, 22:47

      В этом случае Спартаку ничего не светит с Родионовым и иже с ним.

      3
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 14 ноября 2018, 22:31

      Если в новости об увольнении будет размещено фото тренера, а не стадиона, то можно будет считать, что как менеджер Кононов хорошо отработал - контакт с руководством, пресс службой и другими сотрудниками наладил.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 ноября 2018, 22:10

      Это он уже заранее завуалировано валит все на Федуна - на случай, если все пойдет не так???

      2
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj > Lester84 14 ноября 2018, 22:25

      да он уже оценил свой шанс что взлетит 30%, а все остальное это гнилые прихлебатели и пиляльщики Федуна.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Lester84 14 ноября 2018, 22:55

      На Федуна валить бесполезно и да же более того глупо.Поставит игру ,будет работать,нет ,вылетит,всё просто.Басни ,что его слил условный глушаков не пройдут.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 ноября 2018, 21:58

      Посмотрим первый матч, потом обсудим....

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > пряник929 14 ноября 2018, 23:00

      Первый матч можно безнаказанно просрать. Результат будет виден на дистанции.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 ноября 2018, 21:42

      для начала с Федуном в ресторан сходить да так чтобы после застолья сильно себя уважали и понимали во всём а с футболистами где хлыстом где пряником семьям их дамам цветы детям мороженое вот и весь менеджмент это только у нас чисто по нашему канает

      4
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 14 ноября 2018, 21:29

      Верно сказал Гвардиола, но он не сказал тебе самого главного: тренеры европейских команд занимаются только чисто тренерской работой на поле или площадке, не тратя времени на поиск и уговоры нужных им игроков, организацию матчей, общение с федерацией и т.д. и т.п. Нет в российских клубах связующего звена, которое должно заниматься этим самым менеджментом. Есть Федун-владелец клуба и околофутбольная шушара, не понятно чем занимающаяся и по какому критерию набрана, которая получает зарплату, но ни за что не отвечает. Придется тебе Олежек заниматься этим менеджментом....... Наглядный пример Манчини, попробовал, но............

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 ноября 2018, 21:27

      Цирк.Никогда ничего не выигрывал,нигде не доработал контракт(причины неважны"... Классика : Не умеешь работать-будешь руководить. В данном случае-"учить".

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 14 ноября 2018, 21:06

      Подобная глубина погружения в работу, возможна только с прицелом на длительное сотрудничество... У наших тренеров редко на всё-про-всё бывает год или около того...

      8
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      Рейтинг: +3609

      александр п > insider_retro 14 ноября 2018, 21:16

      Никто сейчас не даёт тренеру больше года при отсутствии результата.Кононов прав 4 месяца достаточно ,что бы поставить игру.

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