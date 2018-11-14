Черчесов: «Не просили Ари делать паспорт. Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не просил нападающего «Краснодара» Ари принимать российское гражданство.

В июле этого года бывший бразилец получил паспорт РФ. В понедельник, 12 ноября, он был вызван в национальную команду для подготовки к товарищескому матчу с Германией (15 ноября) и игре Лиги наций со Швецией (20 ноября).

«Мы никогда никого не просим делать паспорт специально. Ари сам принял такое решение. Если чисто юридически он может играть и нам подходят его игровые и человеческие качества, он нам подходит. Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин. Мы не просили его делать паспорт. Как и с Раушем», – сказал Черчесов.