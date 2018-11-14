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    Черчесов: «Не просили Ари делать паспорт. Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не просил нападающего «Краснодара» Ари принимать российское гражданство.

    В июле этого года бывший бразилец получил паспорт РФ. В понедельник, 12 ноября, он был вызван в национальную команду для подготовки к товарищескому матчу с Германией (15 ноября) и игре Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    «Мы никогда никого не просим делать паспорт специально. Ари сам принял такое решение. Если чисто юридически он может играть и нам подходят его игровые и человеческие качества, он нам подходит. Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин. Мы не просили его делать паспорт. Как и с Раушем», – сказал Черчесов.

    Источник: Sport24

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    14.11.2018 16:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 ноября 2018, 22:24

      для тебя и таджики метущие улицы россияне

      -1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 18 ноября 2018, 08:01

      Ну и как,помог Ари?Пусть усатый дуру не гонит.Он прекрасно понимает,что Чалов уже эффективнее Ари.Просто у нас такая политика.Дальше разжёвывать не буду-статьи напридумывали для аборигенов.

      1
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 18 ноября 2018, 00:12

      Может для кого то Черкес и австриец или поляк,а для меня-чабан!

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > mutabor0992 18 ноября 2018, 22:25

      бабай

      -1
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут --- http://ocn.pt/WW8P

      0
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      Рейтинг: +63

      vasily2591 14 ноября 2018, 22:35

      Однако, говорили на Руси - на чужом х... в рай не въедешь!

      2
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 14 ноября 2018, 18:13

      Правильно сделал Черчесов, что вызвал Ари. Наших едва хватает до середины 2-го тайма, а этот носится как молодой. Хороший пример нашей молодежи, и дополнительный стимул подтянутся, показать себя.

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 14 ноября 2018, 18:01

      Сейчас у каждого свое мнение по поводу Ари, нужен, не нужен, мол молодые пацаны из-за этого страдают! Каждый по своему прав, но в силу возраста Ари, это далеко не наше футбольное будущее, а вот как раз в таких матчах надо молодежь и натаскивать, что-бы потом было легче!

      4
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > Опорник84 14 ноября 2018, 20:18

      Абсолютно верно рассуждаете!!!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 ноября 2018, 17:28

      Вот это правильный подход, а некоторым наверное необходим анализ крови, для чистоты нации. А по поводу молодых игроков, так они сначала должны появиться, а затем глядя на мастеров рости или с кого им брать пример с Ко-ко и Ма-ма?

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 ноября 2018, 17:16

      Ари много лет живёт у нас, женат на русской девушке,говорит по-русски и никогда не филонит на поле.Лично для меня он больше русский,чем те ленивые,зазнавшиеся неумёхи которые попадают в состав своих команд только по праву рождения в РФ

      4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 14 ноября 2018, 17:15

      И чего до Ари докапываются? Паспорт есть, желание есть, причем больше, чем у многих.
      У Черчеса выбор минимальный, полный лазарет. А играть надо, и надо результат получить. Почему бы не Ари, если он в форме?

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