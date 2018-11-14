Президент «Арсенала»: «Семшов знает все изнутри, хорошо знает футболистов»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о причинах приглашения в тренерский штаб команды Игоря Семшова. Он будет помогать главному тренеру Игорю Черевченко.

«Игорь два сезона работал в «Арсенале», сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он знает все изнутри, хорошо знает футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным.

Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял во втором дивизионе наш фарм-клуб из Новомосковска. «Химик» закончил первый круг на пятом месте. Уверен, опыт самостоятельной работы в «Химике» поможет Семшову в «Арсенале», – рассказала Аджоев.

В новый тренерский штаб команды вошли Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.