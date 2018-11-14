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    Президент «Арсенала»: «Семшов знает все изнутри, хорошо знает футболистов»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о причинах приглашения в тренерский штаб команды Игоря Семшова. Он будет помогать главному тренеру Игорю Черевченко.

    «Игорь два сезона работал в «Арсенале», сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он знает все изнутри, хорошо знает футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным.

    Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял во втором дивизионе наш фарм-клуб из Новомосковска. «Химик» закончил первый круг на пятом месте. Уверен, опыт самостоятельной работы в «Химике» поможет Семшову в «Арсенале», – рассказала Аджоев.

    В новый тренерский штаб команды вошли Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    14.11.2018 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 14 ноября 2018, 14:34

      Гурам деньжат срубил за старого тренера - и на новом сэкономил по зарплате. "Красавчик!"

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