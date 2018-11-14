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    Непомнящий: «В России растет плеяда хороших молодых футболистов. Нужно думать о них, а не об Ари»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что в сборной стоит сделать ставку на своих молодых футболистов, а не на натурализацию иностранцев.

    «Признаюсь, очень неоднозначное мнение по поводу вызова натурализованных футболистов. Да, Ари – сильный футболист, он здорово проводит нынешний сезон. С этой точки зрения нет никаких вопросов.

    Кроме того, он все-таки получал гражданство России, не исходя из того, что его собираются позвать в нашу сборную. Это случилось неожиданно. Но раз такого игрока вызвали, значит, он должен играть.

    Возникает вопрос: а как быть Федору Чалову? Как быть Антону Заболотному? Это вопрос внутренней кухни, взгляда в завтрашний день. Сейчас практически все сборные мира используют ассимилированных игроков. Но в той же Франции или Италии люди воспитаны футболом этой страны, а не приглашены в нее впервые в 32 года. Они либо родились там, либо учились в этих странах футболу с юношеского возраста.

    У нас был сложный момент, когда мы имели проблемы с подготовкой молодежи. Игроков не хватало. Сегодня, по-моему, Господь к нам хорошо относится: в России растет плеяда хороших молодых футболистов. Нужно думать и о них», – считает Непомнящий.

    Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.11.2018 10:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 16 ноября 2018, 12:51

      ...Валерий,полностью согласен с Вами!!! Но руководителям типа мудко нужна афиша,а не результат.

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 14 ноября 2018, 16:33

      Это сборная, а не богадельня. ЕДИНСТВЕННОЕ, о чем должны думать в сборной - это результат. Единственное. Ни о каких там плеядах. Плеяды пусть растут и доказывают.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 15:46

      Позиция Непомнящего имеет под собой смысл.

      2
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 14 ноября 2018, 12:05

      Ари прям "яблоко раздора"- первый раз согласился с Уткиным и не согласился с Кузмичом.)

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 ноября 2018, 11:16

      Полностью согласен с Валерием Кузьмичем. Зачем тянуть в сборную на товарищеский матч, который ничего не решает 32 летнего игрока, я даже не беру, что он натурализированный или нет, почему не взять молодого игрока и "обкатывать" его в сборной? У нас сейчас достаточно молодых и перспективных игроков и надо давать им шанс раскрыться, поверить в себя. Молодежь - это будущее нашей сборной, а игроки в три, с лишним, десятка лет, как бабочки однодневки - сегодня он есть, а завтра уже нет.

      2
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 10:56

      Да блин, запарили с этим Ари.. Еще неизвестно на сколько он в сборной, а уже кипиш начался..

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