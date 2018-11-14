Непомнящий: «В России растет плеяда хороших молодых футболистов. Нужно думать о них, а не об Ари»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что в сборной стоит сделать ставку на своих молодых футболистов, а не на натурализацию иностранцев.

«Признаюсь, очень неоднозначное мнение по поводу вызова натурализованных футболистов. Да, Ари – сильный футболист, он здорово проводит нынешний сезон. С этой точки зрения нет никаких вопросов.

Кроме того, он все-таки получал гражданство России, не исходя из того, что его собираются позвать в нашу сборную. Это случилось неожиданно. Но раз такого игрока вызвали, значит, он должен играть.

Возникает вопрос: а как быть Федору Чалову? Как быть Антону Заболотному? Это вопрос внутренней кухни, взгляда в завтрашний день. Сейчас практически все сборные мира используют ассимилированных игроков. Но в той же Франции или Италии люди воспитаны футболом этой страны, а не приглашены в нее впервые в 32 года. Они либо родились там, либо учились в этих странах футболу с юношеского возраста.

У нас был сложный момент, когда мы имели проблемы с подготовкой молодежи. Игроков не хватало. Сегодня, по-моему, Господь к нам хорошо относится: в России растет плеяда хороших молодых футболистов. Нужно думать и о них», – считает Непомнящий.

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок