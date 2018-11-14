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    Булыкин: «Конечно, в ближайших матчах Ари поможет России, но это не человек на перспективу»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выступил за приглашение в состав национальной команды талантливой молодежи, а не возрастных натурализованных легионеров.

    «Конечно, легионеры есть практически во всех сборных, но я бы больше внимания обращал на молодых российских игроков. У нас большая страна, и очень много талантов. Вызов в сборную для молодого футболиста – это большая мотивация и стимул работать над собой.

    Что касается Ари, то он уже возрастной футболист. Конечно, в ближайших матчах он может помочь команде, но это точно не человек на перспективу», – считает Булыкин.

    Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: «Известия»

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    14.11.2018 08:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 14 ноября 2018, 12:12

      Хватит нам перспективных подающих надежды! Доказывать надо ежедневно, каждую игру и тренировку, что ты игрок сборной! Его простимулировали, и все - он уже "кум королю, сват министру". Стремиться уже некуда.

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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 14 ноября 2018, 11:57

      Потом еще кого то найдут не проблема

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 ноября 2018, 10:09

      Хоть немного поможет и будет хорошо. Но нужно все таки подтягивать своих. В нашей стране просто не может не быть "алмазов", нужна хорошая огранка. Верю!

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 09:21

      Если он еще год- два в поряде будет, то и нормально..

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