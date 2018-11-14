Булыкин: «Конечно, в ближайших матчах Ари поможет России, но это не человек на перспективу»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выступил за приглашение в состав национальной команды талантливой молодежи, а не возрастных натурализованных легионеров.

«Конечно, легионеры есть практически во всех сборных, но я бы больше внимания обращал на молодых российских игроков. У нас большая страна, и очень много талантов. Вызов в сборную для молодого футболиста – это большая мотивация и стимул работать над собой.

Что касается Ари, то он уже возрастной футболист. Конечно, в ближайших матчах он может помочь команде, но это точно не человек на перспективу», – считает Булыкин.

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок