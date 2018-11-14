Бышовец: «Пять натурализованных игроков в сборной России – это перебор»

Бывший тренер сборной России и СССР, олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец выступил с предложением о введение в российском футболе правила, ограничивающего количество натурализованных игроков.

«Пять натурализованных игроков в сборной России – это перебор. Мы не нарушаем никаких правил, но, на мой взгляд, шанс выступать в сборной должны получать местные игроки.

Например, в баскетболе только один натурализованный игрок может выступать за сборную. Похожее правило должно появиться и в футболе», – заявил Бышовец.

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок