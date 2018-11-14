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    Бышовец: «Пять натурализованных игроков в сборной России – это перебор»

    Бывший тренер сборной России и СССР, олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец выступил с предложением о введение в российском футболе правила, ограничивающего количество натурализованных игроков.

    «Пять натурализованных игроков в сборной России – это перебор. Мы не нарушаем никаких правил, но, на мой взгляд, шанс выступать в сборной должны получать местные игроки.

    Например, в баскетболе только один натурализованный игрок может выступать за сборную. Похожее правило должно появиться и в футболе», – заявил Бышовец.

    Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: «Известия»

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    14.11.2018 08:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +302

      mab1011 15 ноября 2018, 09:18

      Даже Бышовец "проснулся"....
      Толик, его не тренером ставят, спи спокойно...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 ноября 2018, 20:49

      да не будут всё 5 играть одновременно 2-3 могут играть на постоянной основе а просто сейчас у чечеса нет выхода приглашая их но лучше надо своих почаще ставить

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 15:19

      Это всего лишь пробный вариант сборной. Черчесов пытается проверить всех доступных кандидатов в условиях большого количества травмированных игроков. Думается что на ЧЕ (если наша команда туда попадет) ,такого количества натурализованных будет меньше.

      3
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      Рейтинг: +597

      Krd123 14 ноября 2018, 11:57

      Ну и плюс по закону все четко. Человек получил паспорт сам, значит может выступать. Страна у нас многонациональная, значит все норм. Рауш родился в Кемерово, нойштед на украине. Какие они иностранцы. Гильерме за локо с молодежки выступает, получил по своему желанию паспорт. По сути один натурализованный это Марио. Остальные все россиянцы .

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 14 ноября 2018, 11:49

      Зато Саламыч сказал и сделал. Доказывает делом, а не скулит на судей и плачется, после плеяды поражений.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 ноября 2018, 10:32

      ПЕРЕБОР -- это наше !!!

      2
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 14 ноября 2018, 10:24

      Что непонятного? Все наши игроки жертвы лимита. Ни хера не развиваются а теперь все эти умники ноются почему в сборную России берут иностранцев.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Tuxuu777 14 ноября 2018, 10:41

      Ну отменят лимит -- сколько местных будет в основе ??? В 2008 когда бронзу ЧЕ взяли -- лимит был 5 легов 6 местных -- отмена лимита не панацея !!!

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 ноября 2018, 10:05

      6 а не 5
      Джикию переманили мог за Грузию выступат

      0
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      Рейтинг: +11484

      alp 14 ноября 2018, 09:41

      если свои деградируют получая при этом ахренительные бабки, то пусть играют иностранцы в сборной. может тогда разгонят всех этих чудаков на букву м, которые лимит придумали....

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 14 ноября 2018, 09:24

      ещё есть Магомед Митришев, Панченко(29 лет) Смолов вроде уже оправился от травмы, Полоз, Ильин из Урала почему его не попробовать

      1
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