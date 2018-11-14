Колосков: «Не понимаю, почему приглашение Ари вызвало столько негатива»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не поддержал критику состава сборной России из-за вызова бразильца Ари из «Краснодара».

«Не понимаю, почему приглашение Ари вызвало столько негатива. Тренерский штаб сборной решает конкретную задачу на матчи с Германией и Швецией. В команде много травмированных, а Ари хорошо проявляет себя в составе «Краснодара».

Все логично, поэтому не стоит делать сравнения со сборной по мини-футболу. Там идет критика потому, что есть много сильных российских игроков, а приглашают бразильцев. В большом футболе, увы, у нас пока не так много классных исполнителей», – заявил Колосков.

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок