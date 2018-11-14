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    Колосков: «Не понимаю, почему приглашение Ари вызвало столько негатива»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не поддержал критику состава сборной России из-за вызова бразильца Ари из «Краснодара».

    «Не понимаю, почему приглашение Ари вызвало столько негатива. Тренерский штаб сборной решает конкретную задачу на матчи с Германией и Швецией. В команде много травмированных, а Ари хорошо проявляет себя в составе «Краснодара».

    Все логично, поэтому не стоит делать сравнения со сборной по мини-футболу. Там идет критика потому, что есть много сильных российских игроков, а приглашают бразильцев. В большом футболе, увы, у нас пока не так много классных исполнителей», – заявил Колосков.

    Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и проведет игру в Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: «Известия»

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    14.11.2018 07:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 14:56

      А что тут страшного ,пусть Ари будет тем самым "цепным псом" ,которого выпустят в матчах со сборными Германии и Швеции и он начнет всех рвать.

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 14 ноября 2018, 13:19

      И смешно и грустно.

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 14 ноября 2018, 11:36

      Все разговоры про натурализованных игроков, это разговоры ни о чем. Любой тренер, а особенно тренер сборной думает о результате в первую очередь и будет использовать все возможные средства для достижения результата, за который с него спросят. И поэтому привлекает лучших на данный момент игроков. Сейчас многие выступают против Ари, а если он забьет гол и не один. Уверен многие будут рады.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 14 ноября 2018, 11:23

      потому что Ари должен играть в сборной Бразилии. Только поэтому )))

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 09:55

      Я тоже...

      0
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      Рейтинг: +453

      тёска 14 ноября 2018, 08:53

      Придумали очередную футбольную лазейку через получение второго гражданства при этом не зная языка-это очень низко по отношению к футболу

      -1
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      Рейтинг: +6170

      Viper for CSKA 14 ноября 2018, 08:41

      Просто РФС обещал, что лимит поможет воспитать поколение сильных россиян. И вот мы здесь десятилетие спустя вызываем 32-летнего бразильца.

      3
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