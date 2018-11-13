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    Матюиди: «Я бы с удовольствием взял недельный отпуск на море»

    Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди признался, что хотел бы немного отдохнуть.

    31-летний футболист летом участвовал в чемпионате мира и уже провел 16 матчей за туринцев в этом сезоне.

    На этой неделе он присоединился к сборной Франции для участия в матче Лиги наций с Голландией.

    «Я бы с удовольствием взял недельный отпуск на море, если бы мог. Но это невозможно, в пятницу у меня игра за сборную Франции. Мы чемпионы мира, и нам нужно серьезно относиться к Лиге Наций.

    Я стараюсь отдавать все силы, находясь даже в таких условиях. Мне очень помогло, что я остался на скамейке запасных в игре против «Манчестер Юнайтед».

    Команда, которая делает паузы, никогда ничего не выигрывает. И я не сомневался, что мы сразу же компенсируем поражение от «Юнайтед», – сказал Матюиди.

    Источник: Football Italia

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    13.11.2018 15:24
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