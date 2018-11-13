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    Кириченко введет штрафы за мат для футболистов «Уфы»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко заявил, что введет штрафы для футболистов команды за нецензурные выражения. По мнению специалиста, мат – это плохая энергетика, и любому культурному человеку употреблять его не очень красиво.

    «Это будет требование. Я сказал ребятам, что будут штрафы за мат. Они не будут очень большие, но тот, кто будет часто это делать, почувствует их на себе» – сказал Кириченко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Кириченко возглавил уфимцев 7 ноября после отставки Сергея Томарова.

    Источник: Телеканал «Россия 24»

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    13.11.2018 12:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 ноября 2018, 18:24

      Первая мысль: п*здец))

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 ноября 2018, 14:24

      Матькатся грех )

      2
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