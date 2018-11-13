Кириченко введет штрафы за мат для футболистов «Уфы»

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко заявил, что введет штрафы для футболистов команды за нецензурные выражения. По мнению специалиста, мат – это плохая энергетика, и любому культурному человеку употреблять его не очень красиво.

«Это будет требование. Я сказал ребятам, что будут штрафы за мат. Они не будут очень большие, но тот, кто будет часто это делать, почувствует их на себе» – сказал Кириченко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Кириченко возглавил уфимцев 7 ноября после отставки Сергея Томарова.