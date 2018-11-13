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    Кириченко: «Уфа» находится в непростой ситуации, но я долго не размышлял над предложением»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал о том, как он принял предложение возглавить башкирский клуб после отставки Сергея Томарова.

    В первом матче под его руководством в РПЛ «Уфа» обыграла «Спартак» со счетом 2:0. После 14-ти туров башкирский клуб занимает в турнирной таблице 14-е место.

    – Я понимал, что будет непросто, что мы находимся в непростой ситуации, но я все-таки достаточно хорошо знаю футболистов. Наверное, это плюс.

    – Долго размышляли? Или сразу решили дать согласие?

    – Долго не размышлял, потому что, на мой взгляд, в твоей жизни тебе выпадают шансы. Надеюсь, у меня получится. Я не первый раз в такой ситуации. В «Ростове» у меня была такая ситуация.

    Источник: «Россия 24»

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    13.11.2018 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 ноября 2018, 18:30

      Успехов! Надо найти свою игру и подняться повыше!

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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:33

      Кириченко должен поднять Уфу. Опыт работы с Курбаном должен сказаться

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