Кириченко: «Уфа» находится в непростой ситуации, но я долго не размышлял над предложением»

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал о том, как он принял предложение возглавить башкирский клуб после отставки Сергея Томарова.

В первом матче под его руководством в РПЛ «Уфа» обыграла «Спартак» со счетом 2:0. После 14-ти туров башкирский клуб занимает в турнирной таблице 14-е место.

– Я понимал, что будет непросто, что мы находимся в непростой ситуации, но я все-таки достаточно хорошо знаю футболистов. Наверное, это плюс.

– Долго размышляли? Или сразу решили дать согласие?

– Долго не размышлял, потому что, на мой взгляд, в твоей жизни тебе выпадают шансы. Надеюсь, у меня получится. Я не первый раз в такой ситуации. В «Ростове» у меня была такая ситуация.