Нигматуллин: «Выбор «Спартака» в пользу Кононова неоднозначный»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин с сомнением отнесся к назначению Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака».

«Хорошо или плохо назначение Кононова? Об этом можно будет судить только по окончании сезона. Честно говорят, выбор в пользу Олега Георгиевича неоднозначный.

Ведь бывает как: ты ставишь Гвардиолу и знаешь, что он на сто процентов даст результат через год-два. Здесь же «Спартак» подписал контракт на полтора сезона, то есть клуб не уверен в своем решении. Ну а что? Вдруг получится.

Важно, насколько тренеру удастся наладить атмосферу в команде. Хорошие исполнители у «Спартака» есть, а команды нет. Коллектив развалился – нет результата. Насколько интеллигентный стиль Кононова подойдет «Спартаку» – вот в чем вопрос», – сказал Нигматуллин.

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