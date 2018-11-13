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    Нигматуллин: «Выбор «Спартака» в пользу Кононова неоднозначный»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин с сомнением отнесся к назначению Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака».

    «Хорошо или плохо назначение Кононова? Об этом можно будет судить только по окончании сезона. Честно говорят, выбор в пользу Олега Георгиевича неоднозначный.

    Ведь бывает как: ты ставишь Гвардиолу и знаешь, что он на сто процентов даст результат через год-два. Здесь же «Спартак» подписал контракт на полтора сезона, то есть клуб не уверен в своем решении. Ну а что? Вдруг получится.

    Важно, насколько тренеру удастся наладить атмосферу в команде. Хорошие исполнители у «Спартака» есть, а команды нет. Коллектив развалился – нет результата. Насколько интеллигентный стиль Кононова подойдет «Спартаку» – вот в чем вопрос», – сказал Нигматуллин.

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Слушали наш подкаст про «Спартак»? Обсудили увольнение Карреры и постоянные кризисы в команде:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 09:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:40

      А какой выбор однозначный ?

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 16:30

      Сейчас об этом нет смысла говорить. Все определится по первым шагам Кононова.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 ноября 2018, 12:05

      До некоторых мразей так и не доходит, что Рианчо и Рошу привезли господа Измайлов и Родионов.В соц сетях уже мемы по этому поводу ходят.Родинонов поехал за Луаном, а привёз Рожу.
      Далее.Команду которая привезла игроков, тех же Фернандо, Петковича, Луиса, Максимовича, набирала одна команда, а после была отодвинута командой Измаййлова и Родионова.После начались непонятные Роши, Ханни и прочая нечисть, которую естественно приписали любители пресмыкаться, Каррере.Хотя он в тот момент от селекции вообще был отодвинут и принимать решений вообще не мог.Зато могла неразлучная парочка это делать, но особо тупых, которые любят слушать только лозунги и речёвки, это не волнует.
      Следующее.Каррера ни как не мог заиграться в менеджера, так как таких полномочий в Спартаке у него не было.Он мог ещё на начальном этапе своей карьеры, выразить желание иметь у себя в команде какого то игрока, но конечное решение принимал не он.Тем не менее, несколько игроков ему удалось переманить из итальянского чемпионата на начальном этапе, а команде которая работала на тот момент по европейскому рынку, удалось затащить игроков в Россию.Какие то покупки были удачными, а какие то нет, но с ними Каррера взял наконец то тот рубеж, который не поддавался 16 лет.
      И очередной пассаж в сторону спартаковского руководства.В принципе всё что было нужно Измайлову, он добился.Теперь игроков будет привозить Родионов, а Кононов(можете ставить любую фамилию) должен будет из любого овна сделать конфетку.В свою очередь сладкая парочка Наиль + Серёжа, будут деребанить деньги на откатах.Отголосок в Бельгии, откуда Ханни, уже прозвучал.
      И получается, что произошедшая отставка Массимо заиграла уже совсем другими красками, а это значит, что хождение по граблям продолжается.И в клубе, ни чего не изменится.Хотя вру.Уже в конце сезона может изменится фамилия очередного тренера.Дай бог Кононову силы, воли, терпения и конечно же удачи.Без неё ни как.В террариуме в который превратился клуб, даже дикие нравы джунглей покажутся лёгкой прогулкой.

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Мары 13 ноября 2018, 16:15

      ну Ханни очень не плохо смотрится.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > maygli 13 ноября 2018, 16:51

      В одном из пяти матчей ? Это совсем не победа селекционной службы.Если б он хотя бы раз в двух или трёх матчах смотрелся бы не плохо, то это можно было бы считать успехом, а пока это выброс денег на ветер.Причём денег Федуна.И если он считать умеет, то по уму должен отправить эту сладкую парочку в неоплачиваемый отпуск.

      1
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:53

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -2
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 13 ноября 2018, 10:58

      Выдержка из статьи на сайте МАТЧ ТВ:

      "Каррера использовал чемпионство как рычаг отжатия власти. Пока Федун отбивался от санкций, Каррера прикупал Петковича, Максимовича, Рошу, Рианчо и мониторил «лайки» Глушакова. Вызвать итальянца на ковер было некому, бесконтрольность стала мешать ему заниматься главным – тренировать. Это Карреру и сгубило – тренер заигрался в менеджера.

      Тарасовская активность Родионова и Измайлова открыто говорит: отныне в «Спартаке» многое будет иначе. Селекцией станет заниматься клуб, дисциплинарные взыскания накладывать – клуб, контрактные вопросы решать – клуб. Кононов будет постановщиком спартаковской игры. То есть чего-то давно размытого и забытого (не путать с титулами)."

      Интересное умозаключение.
      Если это - правда, то многое, если не всё, объясняет в ситуации с отставкой Карреры.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 ноября 2018, 10:21

      Нигматулин в чем то прав. Зидан или Фергюсон был бы лучше. Тогда не понятен выбор Спартака.

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