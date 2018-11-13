Мбаппе: «Меня смущают огромные суммы, но таков рынок»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на обвинения Football Leaks в том, что 19-летний француз требовал у парижан 55 миллионов евро за 5 лет при переходе из «Монако», личный вертолет и статус самого высокооплачиваемого игрока клуба в случае, если он выиграет «Золотой мяч».

«Меня огромные суммы тоже смущают, я родом из обычный, скромной семьи. Да, это неприлично, но таков рынок, так работают в футболе во всем мире.

Я не собираюсь совершать в футболе революцию. Являясь частью такой системы, нужно уважать ее правила и быть на своем месте», – сказал Мбаппе.

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