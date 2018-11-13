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    Мбаппе: «Меня смущают огромные суммы, но таков рынок»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на обвинения Football Leaks в том, что 19-летний француз требовал у парижан 55 миллионов евро за 5 лет при переходе из «Монако», личный вертолет и статус самого высокооплачиваемого игрока клуба в случае, если он выиграет «Золотой мяч».

    «Меня огромные суммы тоже смущают, я родом из обычный, скромной семьи. Да, это неприлично, но таков рынок, так работают в футболе во всем мире.

    Я не собираюсь совершать в футболе революцию. Являясь частью такой системы, нужно уважать ее правила и быть на своем месте», – сказал Мбаппе.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: AS

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    13.11.2018 09:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 16 ноября 2018, 20:02

      А как же ты в школе учился...логарифмы,стереометрия,интегралы,бином Ньютона,закон Архимеда,Пушкин,Толстой и наконец Достоевский -разве тебе,Килиан не знакомы?

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 12:03

      Спасибо Неймару и шейхам

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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:53


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      -2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 13 ноября 2018, 10:18

      А за что,этого мальчонку обвинять? Если,его аппетиты,кого-то устраивают-флаг в руки и барабан на шею.. не так давно,все "охали" от суммы за Бэйла (100 или 105 млн),а уже за Неймара заплатили 220..,за Месси,сумма отступных около 700. Каждый,по-своему,с ума сходит..

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      Рейтинг: +3

      Joni 13 ноября 2018, 10:17

      Стеснительный... на вертолёте

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