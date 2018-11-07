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    При переходе Мбаппе просил у «ПСЖ» 55 миллионов за пять лет и личный вертолет

    Mediapart со ссылкой на Football Leaks опубликовал требования нападающего Килиана Мбаппе при переходе в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.

    Парижане предложили футболисту пятилетний контракт. Он потребовал 55 миллионов зарплаты в течение этого срока. Пять миллионов форвард просил сразу в качестве подписного бонуса. Остальная сумма должна быть распределена по сезонам.

    Помимо прочего, Мбаппе выдвинул просьбу сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды в случае завоевания им «Золотого мяча». Среди прочих требований – личный вертолет, оплата 50-ти часов пользования частным самолетом в год, ежемесячная доплата услуг его трех помощников в размере 30 тысяч евро и компенсация на случай исключения «ПСЖ» из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

    В этом сезоне Мбаппе сыграл в 11-ти матчах и забил 13 голов.

    Источник: Mediapart

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    07.11.2018 14:20
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:33

      А ещё целую бочку варенья да целую корзину печенья...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 7 ноября 2018, 17:31

      ни че запросы у п.и.з.д.ё.н.ы.ш.а

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 7 ноября 2018, 16:16

      Да,звёзды они такие...Килиан на сегодняшний день самый прогрессирующий молодой и очень перспективный игрочила,я так считаю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2056

      almanev 7 ноября 2018, 15:44

      Ниву ему двухдверную дайте)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 7 ноября 2018, 15:36

      нифига себе у него получается 11 млн в год а он еще выпрашивает 30 тыс своим помощникам в месяц
      Всё в этом мире относительно. Например, если мою зарплату посчитать в копейках, то я тоже миллионер.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +885

      kliker > Spartak №1 7 ноября 2018, 17:13

      Он же налог 47 % платить должен, и останутся ему жалкие 5 миллионов.
      А тут из них ещё 30тысяч*3*12 = 1 миллион 80 тысяч платить помощникам.
      Сплошное разорение и никакого дохода бедному Мбаппе.

      -1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 15:13

      Он всего лишь попросил и сильно не настаивал на этом.

      5
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      -11
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 7 ноября 2018, 14:54

      И бесплатную путевку

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Bozigit 7 ноября 2018, 16:52

      В Сибирь)))

      1
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit > lysenkoff 7 ноября 2018, 20:19

      точно

      0
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 7 ноября 2018, 14:51

      И рыбку съел, и на ёлку влез, и газетку подстелил!..))
      Прагматичных хлопец!..))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 ноября 2018, 14:33

      Он вроде самолет личный просил??!!

      3
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