При переходе Мбаппе просил у «ПСЖ» 55 миллионов за пять лет и личный вертолет

Mediapart со ссылкой на Football Leaks опубликовал требования нападающего Килиана Мбаппе при переходе в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.

Парижане предложили футболисту пятилетний контракт. Он потребовал 55 миллионов зарплаты в течение этого срока. Пять миллионов форвард просил сразу в качестве подписного бонуса. Остальная сумма должна быть распределена по сезонам.

Помимо прочего, Мбаппе выдвинул просьбу сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды в случае завоевания им «Золотого мяча». Среди прочих требований – личный вертолет, оплата 50-ти часов пользования частным самолетом в год, ежемесячная доплата услуг его трех помощников в размере 30 тысяч евро и компенсация на случай исключения «ПСЖ» из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

В этом сезоне Мбаппе сыграл в 11-ти матчах и забил 13 голов.