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    Талалаев: «В России достаточно молодых футболистов, которые могли занять место Ари»

    Бывший тренер юниорской и молодежной сборных России Андрей Талалаев прокомментировал вызов форварда «Краснодара» Ари в национальную команду.

    «Ари – прекрасный нападающий. Не сомневаюсь, что он может помочь команде в матчах против Германии и Швеции, но вопрос в концепции.

    Я семь лет проработал с юниорской и молодежной сборными и точно знаю, что у нас в стране достаточно молодых квалифицированных футболистов, которые могли бы быть вызваны вместо Ари, тем более на товарищеский матч с Германией, где не требуется результат», – сказал Талалаев.

    Ранее в состав сборной России вызывались бразильцы Маринато Гилерме и Марио Фернандес.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2018 08:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +799

      амани 14 ноября 2018, 02:34

      Бомбардир, вот жуть как интересно , что сказал Талалаев.......кто -там еще пукнул?

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:39

      Щас Ари играет намного лучше наших футболеров в нападении

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 16:09

      Что теперь разводить руками ,так решил ГТ.

      2
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      Рейтинг: +1484

      balam 13 ноября 2018, 14:11

      насчет товарняков согласен. хотелось бы конкретики Андрей Викторович

      0
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      Рейтинг: +882

      Cromathaar 13 ноября 2018, 13:08

      Примеры, господа, примеры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Cromathaar 13 ноября 2018, 16:01

      Сычёв, Кержаков, Аршавин, Павлюченко, Карпин МАЛО????

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 ноября 2018, 12:53

      Имя Андрей
      Отчество Викторович
      Фамилия Талалаев
      Команда Пюник (???
      --------------------------------
      Ты че в наши дела лезешь, армянин?

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 ноября 2018, 11:57

      УЖЕ ТРОЕ -- ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ !!!

      1
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

      -2
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      Рейтинг: +1484

      balam > hromdvo 13 ноября 2018, 14:12

      этих д.о.******* забанят когда нибудь?

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 13 ноября 2018, 11:34

      Че за кипиш.. Ну пригласили один раз,ну и что.. Не факт,что будет постоянно играть

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 13 ноября 2018, 09:49

      Пусть доказывают, что могут сыграть лучше Ари, что могут пахать весь матч так же как он, а то "подающих надежды", сдыхающих пробежав 100 метров и хватающихся за сведенные или потянутые мышцы, мы уже насмотрелись! Надо много поработать, чтобы накачать такие ноги как у Ари. 7 лет проработал с молодежью, а где твои воспитанники? Имя?

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