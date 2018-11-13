Талалаев: «В России достаточно молодых футболистов, которые могли занять место Ари»

Бывший тренер юниорской и молодежной сборных России Андрей Талалаев прокомментировал вызов форварда «Краснодара» Ари в национальную команду.

«Ари – прекрасный нападающий. Не сомневаюсь, что он может помочь команде в матчах против Германии и Швеции, но вопрос в концепции.

Я семь лет проработал с юниорской и молодежной сборными и точно знаю, что у нас в стране достаточно молодых квалифицированных футболистов, которые могли бы быть вызваны вместо Ари, тем более на товарищеский матч с Германией, где не требуется результат», – сказал Талалаев.

Ранее в состав сборной России вызывались бразильцы Маринато Гилерме и Марио Фернандес.