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    Агент: «Венгер ни разу не пожалел о том, что купил Аршавина»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал подробности перехода полузащитника Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».

    «Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер до сих пор считает Аршавина одним из самых талантливых футболистов из числа тех, с кем он когда-либо работал.

    Арсен перед покупкой Андрея советовался со многими, в том числе и со мной. Ему говорили, что Аршавин непростой футболист: может провести один яркий матч, а потом неудачно сыграть несколько игр подряд. Но Венгер очень хотел видеть его в «Арсенале» и ни разу не пожалел о том, что купил его в свою команду», – рассказал Варга.

    11 ноября Аршавин завершил профессиональную карьеру футболиста.

    Каким мы запомним Аршавина

    Источник: «Известия»

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    13.11.2018 07:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -6
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 13 ноября 2018, 10:10

      Слишком силовой футбол для аршавина в англии, но все равно он мог бы показать больше, если бы не обычная лень и самоуспокоенность.. Как и в случае с павлюченко

      3
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 13 ноября 2018, 09:01

      Уверен, что в большей степени вины в столь печальном завершении английской карьеры Аршавина лежит именно на Венгере.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > neveldomha 13 ноября 2018, 09:42

      Ну и Аршавин с катушек съехал.Бабы, бары и т.п.

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