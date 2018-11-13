Агент: «Венгер ни разу не пожалел о том, что купил Аршавина»

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Футбольный агент Шандор Варга рассказал подробности перехода полузащитника Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».
«Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер до сих пор считает Аршавина одним из самых талантливых футболистов из числа тех, с кем он когда-либо работал.
Арсен перед покупкой Андрея советовался со многими, в том числе и со мной. Ему говорили, что Аршавин непростой футболист: может провести один яркий матч, а потом неудачно сыграть несколько игр подряд. Но Венгер очень хотел видеть его в «Арсенале» и ни разу не пожалел о том, что купил его в свою команду», – рассказал Варга.
11 ноября Аршавин завершил профессиональную карьеру футболиста.