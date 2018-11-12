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    Кононов: «С детства болел за «Спартак», вырос на его футболе»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что с детства болел за красно-белых. Специалист возглавил москвичей после ухода из «Арсенала».

    «Вырос на футболе «Спартака», с детских лет болел. Будучи игроком, мне всегда не то, что нравился, я считал самым лучшим тренером Константина Бескова. Затем пришел Олег Романцев, начал показывать замечательный футбол, который радовал всю страну.

    Тогда были замечательные игроки, футбол. Он был тренером сборной, которая играла в такой же футбол, как «Спартак». Поэтому для меня эти два тренера – лучшие в России и СССР.

    Тот футбол радовал глаз, хотел в него сыграть и хочу. Сделать таким образом, чтобы этот футбол приносил удовлетворение и результат. Моя встреча с Романцевым – это знакомство в первую очередь. Мне интересны определенные нюансы игры. Надеюсь, что он мне многое расскажет о том, как он работал», – сказал Кононов, чьи слова приводит Sportbox.

    «Спартак» в РПЛ идет девятым.

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    Источник: Sportbox

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    12.11.2018 22:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 14:35

      Все эти слова не лишены оптимизма. Кто против ,если Кононов будет полностью отдавать себя работе в Спартаке. Болельщики команды поймут это правильно.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 ноября 2018, 05:47

      В одном из прошлых телеинтервью Олег Георгиевич признавался что он спартаковец по духу.Теперь у него появился шанс воплотить свои мечты и амбиции в жизнь.Дай то бог чтобы всё получилось!Правда нужны две вещи: время и результат!А времени на раскачку у Кононова попросту нет..Режим цейтнота ещё никого до добра не доводил...

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 ноября 2018, 05:25

      За Спартак...?!! Так это меняет дело. Возможно, что-то и получится.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 13 ноября 2018, 01:31

      Самое главное, чтобы придурошное руководство дало Кононова поработать как следует и не один год!!!! Пусть будут неудачи....но чтобы выстроил игру и сплотил коллектив! И результат придёт!

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 13 ноября 2018, 01:24

      В 90ые был великий спартак , я помню от туда последних великий футболистов Титов, Тихонов и тд, после этого поколения не одного футболиста спартака невспомню ! Команда 4-5 места .... смена тренеров и состава не помогает уже очень давно ! Нужно менять руководства

      2
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      Рейтинг: +11484

      alp 13 ноября 2018, 00:48

      как Этоноль за анжи )))

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 13 ноября 2018, 00:02

      Главное что бы Федун за тебя тоже болел , а то можно и до зимнего перерыва недоработать

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 12 ноября 2018, 23:59

      Так скажет не каждый тренер, последствия могут быть скверны !Русский с детства за Спартак,что ещё надо?

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 ноября 2018, 23:50

      Началось, всю жизнь смотрел и мечтал...))

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > acer2003 12 ноября 2018, 23:56

      А почему нет? Если такие люди есть,очень хорошо Значитим Спартак не безразличен как и мне!

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      Рейтинг: +29203

      JTherry 12 ноября 2018, 23:46

      слишком популистские заявления и сразу - сдецтвазаСпартак))) классика жанра!!!! но все-равно приятно...

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