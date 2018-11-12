Кононов: «С детства болел за «Спартак», вырос на его футболе»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что с детства болел за красно-белых. Специалист возглавил москвичей после ухода из «Арсенала».

«Вырос на футболе «Спартака», с детских лет болел. Будучи игроком, мне всегда не то, что нравился, я считал самым лучшим тренером Константина Бескова. Затем пришел Олег Романцев, начал показывать замечательный футбол, который радовал всю страну.

Тогда были замечательные игроки, футбол. Он был тренером сборной, которая играла в такой же футбол, как «Спартак». Поэтому для меня эти два тренера – лучшие в России и СССР.

Тот футбол радовал глаз, хотел в него сыграть и хочу. Сделать таким образом, чтобы этот футбол приносил удовлетворение и результат. Моя встреча с Романцевым – это знакомство в первую очередь. Мне интересны определенные нюансы игры. Надеюсь, что он мне многое расскажет о том, как он работал», – сказал Кононов, чьи слова приводит Sportbox.

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