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    Кононов: «Я не нежный. Я требовательный»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поговорил о своем характере. Специалист опроверг мнение, что он мягок.

    «Я услышал о себе только в России от журналистов, что я мягкий. Ни один футболист никогда такого не говорил – можете даже позвонить и спросить.

    То, что я веду себя достаточно спокойно на тренерском мостике, не означает, что я нежный. Тренер не может быть нежным. Он может быть уравновешенным или нет. Эмоциональным или нет.

    Но, работая с игроками, тренер должен быть требовательным, и уважение должно быть взаимным. Я требовательный», – уверяет Кононов.

    Тренер в течение карьеры не взял ни одного трофея.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2018 21:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 ноября 2018, 23:00

      В конце сезона посмотрим какой ты)))

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Lester84 13 ноября 2018, 00:43

      До конца сезона еще дожить в тренерской должности нужно.)))

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 22:37

      Будем надеяться, что в Спартак пришёл новый интеллигентный Олег. И Спартак заиграет, как при предыдущем Олеге, тоже интеллигенте.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 ноября 2018, 22:11

      Бабло - великая сила!

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 12 ноября 2018, 21:48

      дайте им феликса магата...

      3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 12 ноября 2018, 21:41

      Если мне память не изменяет из Кубани его убрали с формулировкой, за мягкость характера! Хотя Кубань при нем шла в лидерах и игра была поставлена!

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 > Опорник84 12 ноября 2018, 23:58

      Только не из Кубани, а из Краснодара)

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 12 ноября 2018, 21:36

      Время покажет. Мы не играем в "угадайку" - нежный или не нежный. В Спартаке нужен мужик, умеющий держать удар. Жесткий, требовательный и профессиональный, а уже потом интеллигентный.

      4
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