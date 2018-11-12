Кононов: «Я не нежный. Я требовательный»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поговорил о своем характере. Специалист опроверг мнение, что он мягок.

«Я услышал о себе только в России от журналистов, что я мягкий. Ни один футболист никогда такого не говорил – можете даже позвонить и спросить.

То, что я веду себя достаточно спокойно на тренерском мостике, не означает, что я нежный. Тренер не может быть нежным. Он может быть уравновешенным или нет. Эмоциональным или нет.

Но, работая с игроками, тренер должен быть требовательным, и уважение должно быть взаимным. Я требовательный», – уверяет Кононов.

Тренер в течение карьеры не взял ни одного трофея.

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