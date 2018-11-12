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    Гендир «Спартака» Родионов: «Прельщает атакующий тренерский стиль Кононова»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал назначение на пост главного тренера красно-белых Олега Кононова. Функционеру импонирует стиль подписанного специалиста.

    «Олег Георгиевич уже длительный срок работает тренером. Он работал в Белоруссии, Молдове, России. Прельщает его атакующий стиль, тренерский.

    Также должен быть тренерский результат, у него есть этот опыт. В связи с этим всем мы и пришли к кандидатуре Кононова», – сказал Родионов.

    Кононов в течение карьеры не выиграл ни одного трофея.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2018 20:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 ноября 2018, 00:29

      За бровадой пышных слов, скрывают истинную суть (с)

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 12 ноября 2018, 23:43

      А исполнители ,для такой игры имеются? А то что есть половину за борт надо выкинуть ,на худой конец в аренду и желательно ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +881

      sined1951 > г.Онега 13 ноября 2018, 13:37

      Деньги дай на других.

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 12 ноября 2018, 23:02

      Просто больше никто не пошёл вот и все ))

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 ноября 2018, 22:21

      Родя, времечко покажет.........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 ноября 2018, 21:58

      Пустозвон

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 12 ноября 2018, 21:16

      Вот только никого не прельщает твой стиль руководства. Видимо этот стиль исходит из слов: "руками водить", не более того.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 21:13

      будь добр напиши заявление по собственному желанию и не надо нам красивых слов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 21:13

      А кого прельщает стиль работы менеджмента "Спартака ?...

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 ноября 2018, 21:05

      Мудак ты **....й! Когда тебя уже выпрут ссаными тряпками из Спартака!? Когда вы уже насытитесь баблом, упыри? Массимо небось состав запросил и вы его своей шайкой ***...ной сплавили, а взяли тюфяка, который будет молчать и беспрекословно все выполнять!!! Мразь!!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 20:55

      Вот только Сергей не надо столько пафоса. Когда Каррера приступал к своим обязанностям ничего подобного мы не слышали.

      3
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