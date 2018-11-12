Гендир «Спартака» Родионов: «Прельщает атакующий тренерский стиль Кононова»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал назначение на пост главного тренера красно-белых Олега Кононова. Функционеру импонирует стиль подписанного специалиста.

«Олег Георгиевич уже длительный срок работает тренером. Он работал в Белоруссии, Молдове, России. Прельщает его атакующий стиль, тренерский.

Также должен быть тренерский результат, у него есть этот опыт. В связи с этим всем мы и пришли к кандидатуре Кононова», – сказал Родионов.

Кононов в течение карьеры не выиграл ни одного трофея.

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