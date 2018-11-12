Ибрагимович и Руни попали в символическую сборную сезона МЛС

МЛС огласила символическую сборную сезона. При этом он еще продолжается, сейчас проходят матчи плей-офф.

Вратарь: Зак Стеффен («Коламбус Крю»);

защитники: Кемар Лоуренс («Нью-Йорк Ред Буллз»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллз»), Чед Маршалл («Сиэтл Саундерз»);

полузащитники: Лусиано Акоста («Ди Си Юнайтед»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импэкт»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»);

нападающие: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйн Руни («Ди-Си Юнайтед»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).