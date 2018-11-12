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    Ибрагимович и Руни попали в символическую сборную сезона МЛС

    МЛС огласила символическую сборную сезона. При этом он еще продолжается, сейчас проходят матчи плей-офф.

    Вратарь: Зак Стеффен («Коламбус Крю»);

    защитники: Кемар Лоуренс («Нью-Йорк Ред Буллз»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллз»), Чед Маршалл («Сиэтл Саундерз»);

    полузащитники: Лусиано Акоста («Ди Си Юнайтед»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импэкт»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»);

    нападающие: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйн Руни («Ди-Си Юнайтед»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

    Источник: Твиттер МЛС

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    12.11.2018 19:51
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