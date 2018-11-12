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    Черышева, Головина и Фернандеса могут довызвать в сборную России на игры с Германией и Швецией

    Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитники Денис Черышев и Александр Головин сохраняют шансы на участие в товарищеском матче со сборной Германии (15 ноября) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    Все трое футболистов в данный момент имеют повреждения. По словам пресс-атташе национальной команды Игоря Владимирова, тренерский штаб имеет право довызвать игроков в сборную, если они будут готовы сыграть.

    «Черышев, Головин, и Фернандес не приехали. Имеем право их дозвать, и они могут приехать в Германию или Швецию», – сказал Владимиров.

    Источник: Sport24

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    12.11.2018 17:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 ноября 2018, 10:36

      С немцами пусть другие играют, а вот со шведами можно выпустить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 20:16

      ну и угробите их окончательно рецидивы уже были

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 12 ноября 2018, 19:08

      на немцев лучше их поберечь....а вот на шведов они будут необходимы, васся!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      gencha19 12 ноября 2018, 18:13

      а Аршавина довызвать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 12 ноября 2018, 17:49

      В Швецию бы не помешало!!

      4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 12 ноября 2018, 17:49

      Дайте им долечится, как следует..

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