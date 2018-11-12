Черышева, Головина и Фернандеса могут довызвать в сборную России на игры с Германией и Швецией

Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитники Денис Черышев и Александр Головин сохраняют шансы на участие в товарищеском матче со сборной Германии (15 ноября) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября).

Все трое футболистов в данный момент имеют повреждения. По словам пресс-атташе национальной команды Игоря Владимирова, тренерский штаб имеет право довызвать игроков в сборную, если они будут готовы сыграть.

«Черышев, Головин, и Фернандес не приехали. Имеем право их дозвать, и они могут приехать в Германию или Швецию», – сказал Владимиров.