Арустамян: «Эпопея в «Спартаке» подходит к концу. Кононов возглавит команду»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян назвал причины, по которым затянулись переговоры «Спартака» с Олегом Кононовым.

«Эпопея в «Спартаке» подходит к концу. Случится то, что должно было произойти еще пару недель назад – Олег Кононов возглавит «Спартак».

Почему все так затянулось?

Есть несколько причин. Во-первых, Каррера был уволен в очень неподходящий по календарю момент – в начале микроцикла октябрь/ноябрь, где у «Спартака» было запланировано 7 матчей с 21 октябрь по 11 ноября. В таком графике очень сложно приходить новому тренеру, когда игра идет одна за другой. Плюс общественность, особенно спартаковская, очень живо реагирует на все матчи, которые идут один за другим. Собственно, если бы Рианчо не провалил это цикл, то также, как и Каррера два года назад, мог зацепиться за возможность всей его жизни. Заметьте, обычно по ходу сезона подобные отставки происходят перед паузой на сборные.

И второе, а может, главное: «Спартак», когда уже обо всем договорился с Кононовым и согласовал все условия, вдруг неожиданно стал смотреть на других кандидатов. И прежде всего на Карпина. С ним была встреча, затем последовали звонки спортивному директору Алексею Рыскину на тему возможного ухода Карпина из «Ростова» и попытки организовать еще одну встречу для более детального разговора.

Но сам Карпин не был настроен во чтобы то ни стало переходить в «Спартак». Скорее стало понятно, что Спартаку еще придется убеждать Карпина возглавить команду прикладывать к этому серьезные усилия. В отличии от Кононова, Карпин не готов был бросаться на амбразуру. Ему нужны были более детальные и содержательные переговоры. Плюс сказался фактор «Ростова», с которым есть весьма конкретные перспективы.

Не знаю, кто в этой ситуации прав. Кононов, конечно, идет в команду, где будет очень непросто. С другой стороны, это для него большой вызов и возможность выйти на новый уровень. Все же пока для многих Кононов большая загадка как тренер», – написал Арустамян в телеграме.