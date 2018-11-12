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    Арустамян: «Эпопея в «Спартаке» подходит к концу. Кононов возглавит команду»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян назвал причины, по которым затянулись переговоры «Спартака» с Олегом Кононовым.

    «Эпопея в «Спартаке» подходит к концу. Случится то, что должно было произойти еще пару недель назад – Олег Кононов возглавит «Спартак».

    Почему все так затянулось?

    Есть несколько причин. Во-первых, Каррера был уволен в очень неподходящий по календарю момент – в начале микроцикла октябрь/ноябрь, где у «Спартака» было запланировано 7 матчей с 21 октябрь по 11 ноября. В таком графике очень сложно приходить новому тренеру, когда игра идет одна за другой. Плюс общественность, особенно спартаковская, очень живо реагирует на все матчи, которые идут один за другим. Собственно, если бы Рианчо не провалил это цикл, то также, как и Каррера два года назад, мог зацепиться за возможность всей его жизни. Заметьте, обычно по ходу сезона подобные отставки происходят перед паузой на сборные.

    И второе, а может, главное: «Спартак», когда уже обо всем договорился с Кононовым и согласовал все условия, вдруг неожиданно стал смотреть на других кандидатов. И прежде всего на Карпина. С ним была встреча, затем последовали звонки спортивному директору Алексею Рыскину на тему возможного ухода Карпина из «Ростова» и попытки организовать еще одну встречу для более детального разговора.

    Но сам Карпин не был настроен во чтобы то ни стало переходить в «Спартак». Скорее стало понятно, что Спартаку еще придется убеждать Карпина возглавить команду прикладывать к этому серьезные усилия. В отличии от Кононова, Карпин не готов был бросаться на амбразуру. Ему нужны были более детальные и содержательные переговоры. Плюс сказался фактор «Ростова», с которым есть весьма конкретные перспективы.

    Не знаю, кто в этой ситуации прав. Кононов, конечно, идет в команду, где будет очень непросто. С другой стороны, это для него большой вызов и возможность выйти на новый уровень. Все же пока для многих Кононов большая загадка как тренер», – написал Арустамян в телеграме.

    Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна

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    12.11.2018 10:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 16:26

      Эпопея в "Спартаке" не подходит к концу, а продолжается. Конец ещё не виден...

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 12 ноября 2018, 14:27

      Кононов тренер конечно перспективный, но пока это ****** из руководства не уйдет все будит по прежнему!

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 12 ноября 2018, 13:41

      Все инсайды постфактум, рерайт из открытых источников.

      0
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      Рейтинг: +1502

      777+ 12 ноября 2018, 13:23

      "Эпопея в «Спартаке» подходит к концу. Случится то, что должно было произойти еще пару недель назад – Олег Кононов возглавит «Спартак»." - Эпопея (БАРДАК) - не заканчивается и не начинается - это нормальное, рабочее состояние Спартака последние, почти два десятка лет.... Кононов неплохой тренер, но с таким подходом пожалуй сделаю ставку, что к концу сезона Спартак(Федун) призадумается о новом наставнике......

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 12 ноября 2018, 13:22

      Как любитель футбола, а не зенитовский болельщик я бы не спешил менять тренера! Какая игра была с Рейнджерс! Тренер начал что-то переделывать в команде, а его после тура хотят уволить!?После тяжелейшего матча в ЛЕ поражение могло быть спрогнозированно -график-то тяжелейший! Зенит тоже проиграл, ведь усталость никого не щадит.
      Считаю приглашение Кононова большой ошибкой руководства команды! Коней на переправе не меняют!

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 ноября 2018, 12:27

      Очень надеюсь на удачный приход Кононова. хотя в это верится с трудом

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Spartak №1 12 ноября 2018, 12:53

      Тренер сменится, а руководство все тоже. Боюсь ничего не поменяется...((

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 ноября 2018, 12:21

      Это не эпопея, а кажущийся критенизм Измайлова и Родионова.Потому что за этим критинизмом стоял тщательнейший расчёт и море инструментов начиная от прессы и заканчивая игроками.

      3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > Мары 12 ноября 2018, 14:30

      Думаю эти два персонажа вообще в Спартаке голоса не имеют! Так ширма для болельщиков!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > 12 ноября 2018, 14:31

      К сожалению вы правы.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Опорник84 12 ноября 2018, 14:35

      Не дооцениваете вы этих прохиндеев.Именно после того как появился Измайлов, люди занимавшиеся южно американским и европейским рынком, покинули Спартак, и пришли те кто привёз нам Рошу и иже с ним.Результат всем известен.
      Измайлову жизненно необходимо было сесть на трансферы.Зачем ? Я думаю объяснять не надо.

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 12 ноября 2018, 11:39

      Кононов по крайней мере Русский,+у Спартака есть и финансы на трансферы и судьи душить Спартак не смогут так как Арсенал

      2
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 12 ноября 2018, 11:29

      7 пятниц на неделе у человека... Что бы .как бы и когнда бы ни случилось, он скажет, что так и инсайдил.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 12 ноября 2018, 11:39

      Не у него ,у дилетантов из руководства Спартака.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 ноября 2018, 11:04

      да скорей бы уж возглавил

      5
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