Гаттузо: «Ювентус» – не просто самая сильная команда Италии. Они на одном уровне с «Барселоной» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не стал искать оправданий после поражения от «Ювентуса» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Мы не должны искать оправдание за это поражение. Мы проиграли команде, которая значительно сильнее нас.

«Милан» сегодня делал то, что должен был. Мы оставались в игре до второго гола, у «Ювентуса» не получилось раздавить нас. Временами мы играли хорошо, но «Юве» сейчас – это другой уровень, мы должны принять это.

«Ювентус» – не просто самая сильная команда Италии. Они на одном уровне с «Барселоной» и «Манчестер Сити», – считает Гаттузо.

Матч 12-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.

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