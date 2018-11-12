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    Гаттузо: «Ювентус» – не просто самая сильная команда Италии. Они на одном уровне с «Барселоной» и «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не стал искать оправданий после поражения от «Ювентуса» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

    «Мы не должны искать оправдание за это поражение. Мы проиграли команде, которая значительно сильнее нас.

    «Милан» сегодня делал то, что должен был. Мы оставались в игре до второго гола, у «Ювентуса» не получилось раздавить нас. Временами мы играли хорошо, но «Юве» сейчас – это другой уровень, мы должны принять это.

    «Ювентус» – не просто самая сильная команда Италии. Они на одном уровне с «Барселоной» и «Манчестер Сити», – считает Гаттузо.

    Матч 12-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.

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    Источник: Sky Italia

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    12.11.2018 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 ноября 2018, 11:27

      Вообще не вижу соперников юве и это не очень хорошо для чемпионата. интерес лично у меня уже пропал

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 ноября 2018, 09:51

      А вы на уровен бетиса встали бы и победили бы

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