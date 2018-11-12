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    Примера. «Реал» победил «Сельту», выиграв четвертый матч подряд под руководством Солари

    В матче 12-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Сельту» (4:2). Это четвертая подряд победа мадридского клуба во всех турнирах под руководством Сантьяго Солари.

    «Реал» набрал 20 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице. «Сельта» занимает 14-ю позицию.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Сельта – Реал – 2:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бензема, 23; 0:2 – Кабрал, 56 (в свои ворота); 1:2 – Мальо, 61; 1:3 – Рамос, 81 (с пенальти); 1:4 – Себальос, 90+1; 2:4 – Мендес, 90+4.

    Удаление: Кабрал, 87 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2018 00:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 12 ноября 2018, 07:15

      Это называется тренера слили и теперь погнали

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 ноября 2018, 00:53

      Похоже выравнивается игра у Реала. Тренер и настрой в команде многое значут.

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 12 ноября 2018, 00:46

      хоть как.. только 3 травмы в матче. это жесть, хорошо, что перерыв будет. А то карвахаль, варан. марсело.. это жестЬ, а тут еще и начо ,и даже РЕГУЛЬОН. даже теперь жалко что его нет.. докатились.. возвращайте ашраафа.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 > DeStar 12 ноября 2018, 07:00

      Желаю по больше травм Реалу,а то надоели инвалиды ;)))

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