Примера. «Реал» победил «Сельту», выиграв четвертый матч подряд под руководством Солари

В матче 12-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Сельту» (4:2). Это четвертая подряд победа мадридского клуба во всех турнирах под руководством Сантьяго Солари.

«Реал» набрал 20 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице. «Сельта» занимает 14-ю позицию.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Сельта – Реал – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 23; 0:2 – Кабрал, 56 (в свои ворота); 1:2 – Мальо, 61; 1:3 – Рамос, 81 (с пенальти); 1:4 – Себальос, 90+1; 2:4 – Мендес, 90+4.

Удаление: Кабрал, 87 (вторая ж.к.) – нет.

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