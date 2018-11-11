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    Ефремов, Бийол, Сигурдссон – в составе ЦСКА на матч с «Зенитом»; Маркизио, Шатов, Дзюба сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    11.11.2018 17:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6377

      порт 11 ноября 2018, 18:29

      Опять по тв подсунули этого не совсем дружащего с головой комментатора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 ноября 2018, 18:20

      Лучше б уж Чернов вместо Ефремова)))

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 11 ноября 2018, 18:13

      Епучий матч тв позывает баскетбол,очень интересно!

      3
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > yarik1_78 11 ноября 2018, 18:24

      лайф тв в помощь

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > volfrik 11 ноября 2018, 18:49

      Дело не в том!

      1
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      Рейтинг: +258

      жеха87 11 ноября 2018, 17:57

      Опять не покажут!

      2
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 > жеха87 11 ноября 2018, 18:01

      Кому надо, тот найдет.

      2
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      Рейтинг: +301

      23igkra > vladik12 11 ноября 2018, 18:06

      Все равно неправильно это

      4
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > жеха87 11 ноября 2018, 18:08

      Да всё равно будут убогие нули с ватакатанием...

      0
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