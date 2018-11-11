Ефремов, Бийол, Сигурдссон – в составе ЦСКА на матч с «Зенитом»; Маркизио, Шатов, Дзюба сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

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