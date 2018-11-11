Годин: «Я получил получил травму в матче с «Атлетиком», но замен не было, и я продолжил игру»

Защитник «Атлетико» Диего Годин прокомментировал свой гол в матче 12-го тура Примеры против «Атлетика» (3:2). Игрок забил победный мяч в добавленное время.

«В эпизоде с голом Уильямса я получил повреждение. Не мог продолжать. Я собирался уйти с поля, отдал капитанскую повязку Гризманну, но у нас не было замен, и я остался. Симеоне сказал мне пойти вперед.

Это правда, что я хотел уйти с поля – до конца игры оставалось несколько минут. Но также я думал, что могу помочь команде.

Я знаю свое тело, знаю, что могу выбыть на 20 дней или на месяц. Я старался не прилагать слишком много усилий, чтобы не усугубить травму», – сказал Годин.