Солари: «Ни у кого нет более переломанного носа, чем у Рамоса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Виктории». Защитник мардридцев Серхио Рамос в игровом эпизоде разбил нос футболисту соперников.

«Наш капитан – храбрый и честный человек. Все, кто играл в футбол, знают, что это контактный вид спорта. Здесь ребята, которые весят по 80 или 90 килограммов, бегают на максимальной скорости и такие ситуации могут происходить.

Ни у кого нос не ломался чаще, чем у Рамоса. Он точно знает, что это за спорт. Не было никаких злых намерений, он всегда играет честно. Это контактный спорт», – сказал Солари.