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    Солари: «Ни у кого нет более переломанного носа, чем у Рамоса»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Виктории». Защитник мардридцев Серхио Рамос в игровом эпизоде разбил нос футболисту соперников.

    «Наш капитан – храбрый и честный человек. Все, кто играл в футбол, знают, что это контактный вид спорта. Здесь ребята, которые весят по 80 или 90 килограммов, бегают на максимальной скорости и такие ситуации могут происходить.

    Ни у кого нос не ломался чаще, чем у Рамоса. Он точно знает, что это за спорт. Не было никаких злых намерений, он всегда играет честно. Это контактный спорт», – сказал Солари.

    Источник: AS

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    11.11.2018 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 11 ноября 2018, 17:19

      У хабиба ,я думаю, гораздо более поломанный нос))

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