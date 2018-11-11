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    Гвардиола: «Стерлинг не нырял в матче с «Шахтером». Он споткнулся, критика несправедлива»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о критике в адрес форварда Рахима Стерлинга. В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (6:0) Стерлинг споткнулся в штрафной соперника, арбитр назначил пенальти в ворота донецкого клуба.

    «Это несправедливо, не знаю, почему они критикуют Рахима. Это не было нырком. Он споткнулся, это была ошибка.

    Это было неудачное решение судьи, Рахим не нырял.

    Он невероятно хороший парень, его все любят в раздевалке. Он делает все на поле, каждую минуту, 90 минут. Он ошибся, потому что ему 23 года. Он может бежать так быстро, что может споткнуться. Ему нужно делать это медленнее, но это сделает его сильнее. Сейчас он сильнее, чем когда мы впервые встретились», – сказал Гвардиола.

    Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ

    Источник: Sky Sports

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    11.11.2018 13:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 16 ноября 2018, 09:11

      То, что споткнулся и не нырял, это факт. Но поскольку он это сам знал, нужно было Сити отказаться бить пенальти или пульнуть куда-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 ноября 2018, 13:09

      а давайте вообще судей уберем и пусть вся игра строится на честном слове игроков?что за бред,вместо судьи все набросились на игрока вроде он кому то что то должен..........

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 ноября 2018, 18:57

      Он действительно споткнулся, это не было "нырком" (видно на видео), но он был обязан указать судье на его ОШИБКУ! И пенальти тот отменил бы без вопросов.

      0
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 11 ноября 2018, 16:51

      Девочка вступилась за девочку

      0
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 11 ноября 2018, 15:44

      Ну понятно что споткнулся, ну мог хотя бы сказать судье чтобы отменил пенальти

      3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 11 ноября 2018, 15:20

      А чего же он не поступил как порядочный человек и не сказал судье, о том что сам споткнулся? Дааа, таких как Миро Клозе, мало порядочных футболистов в наше время.

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