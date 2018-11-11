Гвардиола: «Стерлинг не нырял в матче с «Шахтером». Он споткнулся, критика несправедлива»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о критике в адрес форварда Рахима Стерлинга. В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (6:0) Стерлинг споткнулся в штрафной соперника, арбитр назначил пенальти в ворота донецкого клуба.

«Это несправедливо, не знаю, почему они критикуют Рахима. Это не было нырком. Он споткнулся, это была ошибка.

Это было неудачное решение судьи, Рахим не нырял.

Он невероятно хороший парень, его все любят в раздевалке. Он делает все на поле, каждую минуту, 90 минут. Он ошибся, потому что ему 23 года. Он может бежать так быстро, что может споткнуться. Ему нужно делать это медленнее, но это сделает его сильнее. Сейчас он сильнее, чем когда мы впервые встретились», – сказал Гвардиола.

Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ