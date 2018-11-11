Балотелли обратился к расистам: «Скажите мне то же в лицо. Посмотрим, защитит ли вас телефон»

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на расистские высказывания в свой адрес. В своих сторис в инстаграме игрок опубликовал скриншоты сообщений с оскорблениями, которые он получает.

«Расисты заслуживают только одного – всю жизнь прожить в одиночестве. Без кого-либо, кто бы думал о вас, скучал бы по вам. Вы заслуживаете того, чтобы однажды уйти и чтобы никто о вас не вспомнил.

Вы больная часть мира. Вы меня разозлили. Скажите мне то же в лицо. Посмотрим, защитит ли вас монитор или телефон.

P.S. не просить мне отпустить эту ситуацию. Нет. Нет и еще раз нет. Довольно», – приводит слова Балотелли Football Italia со ссылкой на инстаграм-сторис футболиста.