Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Балотелли обратился к расистам: «Скажите мне то же в лицо. Посмотрим, защитит ли вас телефон»

    Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на расистские высказывания в свой адрес. В своих сторис в инстаграме игрок опубликовал скриншоты сообщений с оскорблениями, которые он получает.

    «Расисты заслуживают только одного – всю жизнь прожить в одиночестве. Без кого-либо, кто бы думал о вас, скучал бы по вам. Вы заслуживаете того, чтобы однажды уйти и чтобы никто о вас не вспомнил.

    Вы больная часть мира. Вы меня разозлили. Скажите мне то же в лицо. Посмотрим, защитит ли вас монитор или телефон.

    P.S. не просить мне отпустить эту ситуацию. Нет. Нет и еще раз нет. Довольно», – приводит слова Балотелли Football Italia со ссылкой на инстаграм-сторис футболиста.

    Источник: Официальный инстаграм Марио Балотелли

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 11 ноября 2018, 05:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всегда интересно было увидеть драку между Балотелли и Ибрагимовичем. Два таких дерзких, в себе уверенные, считают мега талантами. Но так ничего выдающегося и не добились.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:41

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/blodoka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Dimasax74 11 ноября 2018, 01:26

      Красавец, поддерживаю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 11 ноября 2018, 01:19

      Марио, приезжай ко мне, будешь моим лучшим балотелом!
      Всё остальное придумаем по месту...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 ноября 2018, 00:40

      Вот бы потеха была, если бы вместо Пака Кокорину с Мамаевым попался бы Балотелли))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Lester84 11 ноября 2018, 01:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В отличии от ваших русских пердунов которые видя больших бабок больными становятся Балотелли 30% своей зарплаты отдает на благотворительность понял? Ты покажи мне одного русского человека который так делает потом уж кати бочку на других русак не доношенный.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > BARCLAYS_APL 11 ноября 2018, 01:30

      Смольников и Шатов создали свой собственный благотворительный фонд, и помогают множеству детей, Кокорин хоть и любит прибухнуть, но тоже постоянно помогает и уже не один миллион потратил на благотворительность, тоже самое Кержаков и т.д. и т.п... Из других видов спорта Овечкин уже тоже хер знает сколько миллионов потратил. Это понятно что у кастрюлеголовых ай кью как у воробушка. Но откровенную дичь писать не владея информацией - это такой зашквар

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      stop_clowns > BARCLAYS_APL 11 ноября 2018, 01:45

      Разбрехался как шелудливая псина.
      Не русские, так ты у себя в степи и ямку под испражнения не копал бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > BARCLAYS_APL 11 ноября 2018, 07:10

      У тебя там точно"Ни доли-ни воли", только ущемлённые фантазии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Спартач80 13 ноября 2018, 18:26

      П и з д ы дам х у е с о с адрес говори

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Вот оно чё Михалыч 13 ноября 2018, 18:27

      Русские д а л б а е б ы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Аденн 13 ноября 2018, 18:27

      Русский сосунок

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Вот оно чё Михалыч 13 ноября 2018, 18:27

      Русский п и з д а б о л

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > ribavadim 13 ноября 2018, 18:28

      Русский д а л б о я щ е р

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > BARCLAYS_APL 14 ноября 2018, 04:35

      Перед младшими амбал-перед старшими домбал? Не мене?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 11 ноября 2018, 00:31

      Да без вопросов, приезжай в Петербург, скажу тебе пару слов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 01:09

      Скажу, что тебе срочно нужен орфографический словарь по русскому языку. А так же, лексиконный словарь, чтобы знать значение таких слов как: расизм, фашизм, нацизм, национализм, шовинизм и т.п... И самое главное, знать в чём принципиальные отличия этих слов друг от друга, прежде чем кидаться словами,значение которых ты не знаешь. Могу поставить косарь,что ты без интернета мне не сможешь сказать, что означает слово "расист"
      P.S.: И да, я вообще не кричу что мой дед воевал,я не идиот, в отличии от горе-ура-патриотов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 01:22

      Да, я вижу, что логическое мышление не твой конёк. Как только осилишь текст и сможешь ответить по факту претензии(хотя бы о значении слова "расист"), тогда может разговор столкнётся с мёртвой точки, а пока, можешь полистать мои комментарии в истории ещё, и ещё по 100 минусов поставить, коли заняться тебе нечем. Хотя лучше бы орфографию подтянул, а то без слёз не взглянешь на ура патриота...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 01:32

      Третий раз спрашиваю. Скажи мне значение слова "расист". И господи, научись ты наконец-то грамотно писать, кровь из глаз идёт. Если ты русский - то то позор, если чурка,тогда вообще разговаривать с тобой не о чем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 01:46

      Попробую максимально просто для твоего скудного ума:
      Что такое расизм?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 01:57

      Я конечно понимаю что ты туповат. Но я спросил значение слова расизм

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 02:19

      Что такое расизм?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 07:12

      Ты в этих темах постоянный житель. Делай выводы сам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 ноября 2018, 00:21

      Расизм- это не есть хорошо !
      Но Балотелли такой герой, что уверен ,что накостыляет любому расисту ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Андреич > acer2003 11 ноября 2018, 00:42

      Может и не любому, но %% 95 он осилит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Вот оно чё Михалыч 11 ноября 2018, 07:17

      И сразу прикинь ,кому он первому втащит в Лемберге или в Куеве.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 