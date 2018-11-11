Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс прокомментировал результат матча 11-го тура Бундеслиги против «Баварии» (3:2).

«Хорошо, что у нас есть преимущество, но «Бавария» – очень сильная команда. Еще рано говорить о победе в Бундеслиге. Другие преследователи, такие как «Боруссия» Д, тоже не подарок.

Мы не могли найти свою игру в первом тайме. «Бавария» давила на нас. Во втором тайме мы были более уверенными. Отличная игра», – сказал Ройс.

«Боруссия» Д занимает первую строчку в турнирной таблице с 27-ю очками. Второй идет «Боруссия» М с 23 очками, третьей – «Бавария» с 20-ю очками.

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