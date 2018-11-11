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    Ройс – после победы над «Баварией»: «Еще рано говорить о чемпионстве в Бундеслиге»

    Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс прокомментировал результат матча 11-го тура Бундеслиги против «Баварии» (3:2).

    «Хорошо, что у нас есть преимущество, но «Бавария» – очень сильная команда. Еще рано говорить о победе в Бундеслиге. Другие преследователи, такие как «Боруссия» Д, тоже не подарок.

    Мы не могли найти свою игру в первом тайме. «Бавария» давила на нас. Во втором тайме мы были более уверенными. Отличная игра», – сказал Ройс.

    «Боруссия» Д занимает первую строчку в турнирной таблице с 27-ю очками. Второй идет «Боруссия» М с 23 очками, третьей – «Бавария» с 20-ю очками.

    Ферма, ночевка на базе, разговоры. Кто вернул «Боруссию» в топ

    Источник: Bulinews

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    11.11.2018 00:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 11:03

      Разрыв с Баварией теперь 7 очков. У Боруссии хорошие виды на чемпионство.

      4
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 11 ноября 2018, 08:13

      +++

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 ноября 2018, 07:21

      А ещё в этом году есть очень даже неплохой Гладбах...

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 ноября 2018, 06:01

      Бавария - один из лучших клубов Европы. Но, её постоянные победы сделали чемпионат Германии скучным и малоинтересным. Сейчас же смотрю Бундеслигу разинув рот. Тем более и Боруссии, и Лейпциг играющие команды. Иногда кажется, что Бавария специально "спотыкается".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 11 ноября 2018, 05:26

      Другие преследователи как Боруссия М а не Д , исправьте пожалуйста ошибку!!!

      0
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:41

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

      -3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 ноября 2018, 02:31

      матч - как пособие для начинающих игроков в футбол.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 ноября 2018, 00:33

      Молодцы! Но такой плохой Баварии не было со времён Ван Гала!!!

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 11 ноября 2018, 00:24

      Молодцы. Вперед

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 ноября 2018, 00:10

      У Боруссии хороший ход!!!! Бавария сейчас не та, что была раньше!!! Дордмундцы в этом сезоне станут чемпионами.

      1
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