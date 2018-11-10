Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Баварию» благодаря дублю Ройса

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Баварию» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Бундеслиги. Полузащитник хозяев Марко Ройс оформил дубль.

«Боруссия» с 27-ю очками осталась на первой строчке в таблице, «Бавария» с 20-ю очками идет третьей.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Боруссия – Бавария – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 26; 1:1 – Ройс (с пенальти), 49; 1:2 – Левандовски, 53; 2:2 – Ройс, 67; 3:2 – Алькасер, 74.

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