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    Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Баварию» благодаря дублю Ройса

    Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Баварию» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Бундеслиги. Полузащитник хозяев Марко Ройс оформил дубль.

    «Боруссия» с 27-ю очками осталась на первой строчке в таблице, «Бавария» с 20-ю очками идет третьей.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

    Боруссия – Бавария – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 26; 1:1 – Ройс (с пенальти), 49; 1:2 – Левандовски, 53; 2:2 – Ройс, 67; 3:2 – Алькасер, 74.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Ферма, ночевка на базе, разговоры. Кто вернул «Боруссию» в топ

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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    10.11.2018 22:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:51

      Почему то трансляция началась не с начала матча? Посмотреть было на что. Обе команды показали великолепный футбол. Матч был больше похож на "качели" ,одна команда забивала ,другая сравнивала. Победы были достойны оба соперника. Боруссии повезло больше.

      3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > zigbert 11 ноября 2018, 11:31

      в каком смысле повезло?????

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 ноября 2018, 06:11

      Топовая игра топовых клубов...

      0
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:41

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 11 ноября 2018, 00:14

      Ройс красавчик. Давно хотел чтобы Зенит его выкупил.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 ноября 2018, 00:06

      Молодцы! С победой!

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      Рейтинг: +36

      AEerr 10 ноября 2018, 23:49

      интересно!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 10 ноября 2018, 23:39

      Матч зачеееееетный!!!! Боруссия браво!!! теперь с аутсайдерами очки не терять!!!

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 ноября 2018, 23:32

      Поделом. «Боруссия» сильнее.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 ноября 2018, 23:18

      Сегодняшний день подарил два супер "классико": в Германии Бавария-Боруссия, в Испании Атлетико-Атлетик, кто не видел - рекомендую. Спасибо игрокам за эти праздники!

      2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 10 ноября 2018, 22:47

      Игра что надо.неужели в чемпионате Германии появились шансы на возобновлении интриги в борьбе за чемпионство?Фавр круто взялся за дело.удачи Дортмунду в дальнейшем.

      6
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