Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Баварию» благодаря дублю Ройса

Почему то трансляция началась не с начала матча? Посмотреть было на что. Обе команды показали великолепный футбол. Матч был больше похож на "качели" ,одна команда забивала ,другая сравнивала. Победы были достойны оба соперника. Боруссии повезло больше.
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Баварию» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Бундеслиги. Полузащитник хозяев Марко Ройс оформил дубль.
«Боруссия» с 27-ю очками осталась на первой строчке в таблице, «Бавария» с 20-ю очками идет третьей.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур
Боруссия – Бавария – 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Левандовски, 26; 1:1 – Ройс (с пенальти), 49; 1:2 – Левандовски, 53; 2:2 – Ройс, 67; 3:2 – Алькасер, 74.
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