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    Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург» , «Боруссия» М выиграла у «Вердера»

    «Хоффенхайм» дома обыграл «Аугсбург» в матче 11-го тура Бундеслиги со счетом 2:1. Хозяева набрали 19 очков и поднялись на пятую строчку в таблице, «Аугсбург» с 13-ю очками опустился на десятое место.

    В другом матче «Боруссия» М обыграла«Вердер» со счетом 3:1. «Боруссия» с 23 очками осталась на втором месте, «Вердер» с 17-ю очками опустился на седьмое место.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

    Вердер – Боруссия – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Плеа, 39; 0:2 – Плеа, 48; 0:3 – Плеа, 52; 1:3 – Шахин, 59.

    Фрайбург – Майнц – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гбамин, 6; 0:2 – Матета, 18; 1:2 – Сальяри, 72; 1:3 – Онисво, 75.

    Фортуна – Герта – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Усами, 50; 2:0 – Хеннингс, 63; 3:0 – Раман, 84; 3:1 – Зельке, 88; 4:1 – Раман, 90+2.

    Удаление: нет – Миттельштадт, 41.

    Нюрнберг – Штутгарт – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Баумгартль, 68; 0:2 – Томми, 82.

    Хоффенхайм – Аугсбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Крамарич, 65; 1:1 – Финнбогасон, 70; 2:1 – Нельсон, 83.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2018 19:23
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