Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат гостевого матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

– Почему проиграли?

– Получился матч с равными шансами в непростых погодных условиях. Нам было непросто приноровиться к полю, ведь мы играем на искусственном газоне. Был сложный отскок, ведь поле быстрое. Тем не менее, мы показывали игру, комбинировали. Не хватило уверенности в завершающей стадии. У нас были острые моменты.

Считаю, что нас подвел кадровый ресурс. У нас запасные не видели таких морозов. Тем не менее, я благодарен ребятам, которые бились. Мы с 0:2 могли еще и вырвать ничью.

– Почему поздно начали выпускать запасных и не использовали все замены?

– У нас осталась одна неиспользованная замена. Кстати, мы хотели выпускать португальца Алвеша еще раньше, но он не видел никогда таких морозов. Не знали, сумеет ли он войти в игру. Но решили рискнуть, предоставив ему время. Но впереди у нас еще достаточно матчей. Нам сейчас очень необходим перерыв, чтобы больные вернулись в строй. Также некоторые не играли из-за дисквалификаций.

Сегодня, 10 ноября, в Екатеринбурге около 10 градусов мороза.