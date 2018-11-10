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    Тренер «Оренбурга» – о матче в Екатеринбурге: «У нас запасные не видели таких морозов»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат гостевого матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    – Почему проиграли?

    – Получился матч с равными шансами в непростых погодных условиях. Нам было непросто приноровиться к полю, ведь мы играем на искусственном газоне. Был сложный отскок, ведь поле быстрое. Тем не менее, мы показывали игру, комбинировали. Не хватило уверенности в завершающей стадии. У нас были острые моменты.

    Считаю, что нас подвел кадровый ресурс. У нас запасные не видели таких морозов. Тем не менее, я благодарен ребятам, которые бились. Мы с 0:2 могли еще и вырвать ничью.

    – Почему поздно начали выпускать запасных и не использовали все замены?

    – У нас осталась одна неиспользованная замена. Кстати, мы хотели выпускать португальца Алвеша еще раньше, но он не видел никогда таких морозов. Не знали, сумеет ли он войти в игру. Но решили рискнуть, предоставив ему время. Но впереди у нас еще достаточно матчей. Нам сейчас очень необходим перерыв, чтобы больные вернулись в строй. Также некоторые не играли из-за дисквалификаций.

    Сегодня, 10 ноября, в Екатеринбурге около 10 градусов мороза.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2018 18:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +67857

      portero 10 ноября 2018, 21:09

      вопрос один зачем там стадион без крыши????? пол сезона минусовая температура.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Spanich99 10 ноября 2018, 20:49

      урал красава

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 10 ноября 2018, 20:40

      Как ни странно, но в ФНЛ согласно календарю Томь, Тюмень, Луч и СКА-Хабаровск три-четыре последних матча в ноябре играют на юге и в средней полосе России. Хоть там понимают, что это бред - играть при минус 14 и по снегу.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2018, 20:15

      Раньше играли, начиная весной, далее продолжали играть летом и
      заканчивали чемпионат осенью, а теперь, по схеме осень-весна, летом
      футболисты отдыхают и им приходиться играть при плохих погодных
      условиях, но зато РФС и РПЛ довольны, что подражают Европе и сами
      могут отдыхать и летом, и зимой при такой для них непосильной работе.

      3
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 10 ноября 2018, 19:41

      Странный Федотов, разве в оренбургских степях когда-то субтропики были как в Сочи, тогда не многовато ли африканских и южноамериканских игроков в Оренбурге, ах их нет, тогда танцору к сожалению наверное сапоги узкие достались .

      0
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      Рейтинг: +1484

      balam 10 ноября 2018, 19:30

      уже в ташкенте прохладно.вы че охренели-какой футбол. привет недоумку фурсу. при союзе хотя бы понимали ,что начало и концовку надо на югах играть

      1
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      Рейтинг: +1484

      balam > KLIM777 11 ноября 2018, 03:03

      о! бомжи за фурса. где видишь все матчи?

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > KLIM777 11 ноября 2018, 06:53

      Если бы играли Весна-Осень и летом не уходить по отпускам, то + 2 месяца. Можно было в апреле начинать и к Ноябрю заканчивать! В Топ лигах Европы нет перерывав между кругами!!!

      0
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      Рейтинг: +1484

      balam > KLIM777 11 ноября 2018, 21:52

      блин!шапку одевай. тебе говорят не фиг в ноябре в красноярске играть. так понятно?

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > balam 11 ноября 2018, 23:35

      можно, но только в манеже

      0
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 10 ноября 2018, 19:07

      В декабре погода похуже будет.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 ноября 2018, 19:01

      все перед игрой равны и нечего пенять на погоду все вопросы к руководству РФС

      2
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 10 ноября 2018, 18:47

      Ты даун что ли, у тебя состав из игроков, кто играл в средней России, а кто-то играл и в Сибири вовсе

      1
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