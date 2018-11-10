Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Краснодар-2» победил лидера первенства «Тамбов», дубль оформил «русский Лукаку»

    «Краснодар-2» в домашнем матче 21-го тура Футбольной национальной лиги выиграл у «Тамбова» – 2:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий Герман Онугха, известный по прозвищу «русский Ромелу Лукаку».

    После этой победы команда с юга России имеет на своем счету 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Тамбов» лидирует в первенстве с 44 баллами.

    Первенство ФНЛ. 21-й тур

    Краснодар-2 – Тамбов – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Онугха, 13; 2:0 – Онугха, 22.

    Удаления: нет – Кашчелан, 53.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2018 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 10 ноября 2018, 16:25

      начало конца лидерства тмб ибо денег нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 