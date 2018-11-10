ФНЛ. «Краснодар-2» победил лидера первенства «Тамбов», дубль оформил «русский Лукаку»

«Краснодар-2» в домашнем матче 21-го тура Футбольной национальной лиги выиграл у «Тамбова» – 2:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий Герман Онугха, известный по прозвищу «русский Ромелу Лукаку».

После этой победы команда с юга России имеет на своем счету 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Тамбов» лидирует в первенстве с 44 баллами.

Первенство ФНЛ. 21-й тур

Краснодар-2 – Тамбов – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 13; 2:0 – Онугха, 22.

Удаления: нет – Кашчелан, 53.

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