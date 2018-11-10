РПЛ. «Урал» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Димитрова

В матче 14-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле обыграл «Оренбург» – 2:1. Два гола в этой встрече записал на свой счет нападающий Николай Димитров.

Благодаря этой победе команда из Екатеринбурга набрала 19 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице, опередив «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Димитров, 31; 2:0 – Димитров, 86; 2:1 – Бегич, 89.

Урал: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Ильин, 74), Эль-Кабир (Араторе, 82), Панюков (Бавин, 78).

Оренбург: Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Маляров, Кулишев (Деспотович, 56), Сутормин, Мишкич, Чуканов (Алвеш, 87).

Предупреждения: Фидлер, 80; Ильин, 90 – Мишкич, 45; Малых, 62.

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