Бикфалви и Панюков выйдут в стартовом составе «Урала» на матч с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Оренбурга» на матч 14-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге, начало – в 14:00 по московскому времени.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумль, Эль-Кабир, Панюков.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Араторе, Ильин, Юсупов.

«Оренбург»: Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Маляров, Кулишев, Сутормин, Мишкич, Чуканов.

Запасные: Фролов, Руденко, Шахов, Алвеш, Деспотович.

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