Зелимхан Бакаев: «Если бы не глупые ошибки, «Арсенал», может, шел бы в тройке РПЛ»

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев поговорил о турнирном положении клуба. Принадлежащий «Спартаку» футболист посетовал на глупые ошибки.

«Задачи максимальные — брать очки. Опять же, если бы не наши глупые ошибки, не было бы потерь очков с «Уралом», «Рубином», то, может, мы бы уже в тройке были бы. Такую хорошую игры показывали и такие нелепые голы пропускали и отдавали победу.

Из-за этого мы на 9-м месте. Так что мы взяли урок и, надеюсь, больше не будем совершать таких ошибок и будем идти только вверх по турнирной таблице», – сказал Бакаев.

Ранее «Бомбардир» писал, что туляки вскоре могут потерять главного тренера.