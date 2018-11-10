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    Зелимхан Бакаев: «Если бы не глупые ошибки, «Арсенал», может, шел бы в тройке РПЛ»

    Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев поговорил о турнирном положении клуба. Принадлежащий «Спартаку» футболист посетовал на глупые ошибки.

    «Задачи максимальные — брать очки. Опять же, если бы не наши глупые ошибки, не было бы потерь очков с «Уралом», «Рубином», то, может, мы бы уже в тройке были бы. Такую хорошую игры показывали и такие нелепые голы пропускали и отдавали победу.

    Из-за этого мы на 9-м месте. Так что мы взяли урок и, надеюсь, больше не будем совершать таких ошибок и будем идти только вверх по турнирной таблице», – сказал Бакаев.

    Ранее «Бомбардир» писал, что туляки вскоре могут потерять главного тренера.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    10.11.2018 10:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 ноября 2018, 11:38

      В том-то и дело, что в нашем чемпионате лидеры те, кто допускает меньше ошибок

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 ноября 2018, 11:17

      Все еще впереди, ждем попадание в еврокубки...

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 ноября 2018, 11:05

      Футбола не бывает без глупых и не глупых ошибок. И те, кто выше, тоже совершают ошибки, а посему, все в равных условиях. Но, кто мастеровитей, более заряжен на победу, отдается игре до последней минуты, тот и будет наверху.

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