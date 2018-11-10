Зелимхан Бакаев: «Если бы не глупые ошибки, «Арсенал», может, шел бы в тройке РПЛ»

В том-то и дело, что в нашем чемпионате лидеры те, кто допускает меньше ошибок
Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев поговорил о турнирном положении клуба. Принадлежащий «Спартаку» футболист посетовал на глупые ошибки.
«Задачи максимальные — брать очки. Опять же, если бы не наши глупые ошибки, не было бы потерь очков с «Уралом», «Рубином», то, может, мы бы уже в тройке были бы. Такую хорошую игры показывали и такие нелепые голы пропускали и отдавали победу.
Из-за этого мы на 9-м месте. Так что мы взяли урок и, надеюсь, больше не будем совершать таких ошибок и будем идти только вверх по турнирной таблице», – сказал Бакаев.
Ранее «Бомбардир» писал, что туляки вскоре могут потерять главного тренера.