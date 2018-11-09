«Чемпионат»: «Спартак» заплатит «Арсеналу» за переход Кононова и его штаба 3,2 миллиона

Даниэль-Овидиу Тудор, одним словом - Румын.)))
Ну что ж. Кононов перейдёт со своим уставом, Рианчо придётся другим лизать пятки.
Стали известны подробности готовящегося перехода главного тренера «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак». Туляки смогли уговорить красно-белых на компенсацию в несколько миллионов.
За переход Кононова и его штаба москвичи заплатят 3,2 миллиона евро. «Арсенал» просил 3,5 миллиона, но «Спартак» смог понизить стоимость.
В частности, с приходом Кононова работать с вратарями красно-белых будет румын Даниэль-Овидиу Тудор.