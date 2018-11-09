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    «Чемпионат»: «Спартак» заплатит «Арсеналу» за переход Кононова и его штаба 3,2 миллиона

    Стали известны подробности готовящегося перехода главного тренера «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак». Туляки смогли уговорить красно-белых на компенсацию в несколько миллионов.

    За переход Кононова и его штаба москвичи заплатят 3,2 миллиона евро. «Арсенал» просил 3,5 миллиона, но «Спартак» смог понизить стоимость.

    В частности, с приходом Кононова работать с вратарями красно-белых будет румын Даниэль-Овидиу Тудор.

    Источник: Чемпионат.com

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    09.11.2018 19:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 ноября 2018, 00:00

      Даниэль-Овидиу Тудор, одним словом - Румын.)))
      Ну что ж. Кононов перейдёт со своим уставом, Рианчо придётся другим лизать пятки.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 22:47

      Пусть официально сообщают, а пока всё это как то зыбко выглядит.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 ноября 2018, 22:26

      Когда же уже свершится....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 ноября 2018, 21:39

      сторговались на нашу голову

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 9 ноября 2018, 21:25

      Конечно ,в зимнее трансферное окно будем ждать и игроков из Арсенала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 9 ноября 2018, 20:58

      В Румынии наверное одна из лучших вратарских школ Европы, а мы то и не знали.Очередное освоение денег Лукойла.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 9 ноября 2018, 20:22

      ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН...........

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Бугимен 9 ноября 2018, 20:54

      Согласен. Смотрю внимательно матчи Арсенала, после того как всплыла кандидатура Кононова, это не тренер достаточно той квалификации необходимой Спартаку .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 ноября 2018, 20:17

      официалка будет,тогда поверю,а так сплетни одни,задолбали уже.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 ноября 2018, 20:04

      Румынов нам еще не хватало...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > батог 9 ноября 2018, 23:50

      Да,а то мало цыган в Москве...

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 ноября 2018, 19:59

      Ждем официальных заявлений о назначении, а суммы в половину ляма или три ляма, тренера вратарей и т.д. придумать легко...

      4
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