«Чемпионат»: «Спартак» заплатит «Арсеналу» за переход Кононова и его штаба 3,2 миллиона

Стали известны подробности готовящегося перехода главного тренера «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак». Туляки смогли уговорить красно-белых на компенсацию в несколько миллионов.

За переход Кононова и его штаба москвичи заплатят 3,2 миллиона евро. «Арсенал» просил 3,5 миллиона, но «Спартак» смог понизить стоимость.

В частности, с приходом Кононова работать с вратарями красно-белых будет румын Даниэль-Овидиу Тудор.