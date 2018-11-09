Влашич: «Фернандес – большая потеря. Не видел игрока лучше Марио»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал потерю армейцев – защитник Марио Фернандес не примет участия в матче 14 тура РПЛ против «Зенита». Бразилец травмировался в игре Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).

«Конечно, Фернандес — большая потеря. Для меня он лучший игрок. То, что он делает для команды, — невосполнимо. С ним намного проще играть, понимать игру. Но в матче с «Ромой» Жора Щенников хорошо играл слева, Иван Обляков — справа. Есть кого поставить на его позицию, но заменить его кем-то очень сложно.

Я ни разу не видел, чтобы Марио ошибался! Никогда не видел футболиста лучше него. На тренировках мы все бегаем, но Марио всегда на 10 метров дальше всех», – сказал хорват.

Встреча с «Зенитом» состоится 11 ноября.