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    Влашич: «Фернандес – большая потеря. Не видел игрока лучше Марио»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал потерю армейцев – защитник Марио Фернандес не примет участия в матче 14 тура РПЛ против «Зенита». Бразилец травмировался в игре Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).

    «Конечно, Фернандес — большая потеря. Для меня он лучший игрок. То, что он делает для команды, — невосполнимо. С ним намного проще играть, понимать игру. Но в матче с «Ромой» Жора Щенников хорошо играл слева, Иван Обляков — справа. Есть кого поставить на его позицию, но заменить его кем-то очень сложно.

    Я ни разу не видел, чтобы Марио ошибался! Никогда не видел футболиста лучше него. На тренировках мы все бегаем, но Марио всегда на 10 метров дальше всех», – сказал хорват.

    Встреча с «Зенитом» состоится 11 ноября.

    Источник: Чемпионат.com

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    09.11.2018 22:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 14:52

      Кто знал что он травмируется именно перед матчем с Зенитом? Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 ноября 2018, 03:16

      Скорейшего выздоровления, Марио!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      vovan55 10 ноября 2018, 02:59

      есть конечно и лучше, но марио - красавчик...удачи

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1484

      balam 10 ноября 2018, 02:04

      Влашич телек не смотрит. а Марио-здоровья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      maxpav > balam 10 ноября 2018, 12:29

      Насчет телека -правильно делает! Там можно нарваться на нудь дементьева или орлова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 ноября 2018, 00:16

      Здоровья Фернандесу!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 ноября 2018, 00:16

      Согласен, один из ключевых игроков ЦСКА и сборной! жаль...будет не хватать!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 ноября 2018, 00:11

      Да , в сборной его явно будет не хватать , о ЦСКА вообще молчу ......

      3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 10 ноября 2018, 00:06

      Да, жаль конечно Марио, лучший в РФПЛ на своей позиции и заменить его некем. Большая потеря перед матчем с Зенитом.

      4
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      Рейтинг: +182

      Parker > Dominator777 10 ноября 2018, 00:15

      Думаю, что по среднему совокупному уровню игрока, в соответствии с его позицией, он лучший игрок РПЛ

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 ноября 2018, 00:01

      Супер Марио....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 ноября 2018, 23:46

      Обл-яков с поломанной рукой играть будет?

      1
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